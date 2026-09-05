الموت يفجع الفنانة السورية أمل عرفة بوفاة عمتها.. هذه تفاصيل التشييع والعزاء

وأعلنت نبأ الوفاة عبر حسابها الرسمي على ، حيث نشرت ورقة النعي وودعت عمتها بكلمات مؤثرة، داعية لها بالرحمة والمغفرة.

وبحسب ما ورد في النعي، يُشيع جثمان الراحلة عقب صلاة ظهر من الرفاعي في دوار كفرسوسة بدمشق، على أن توارى الثرى في مقبرة باب الصغير.

كما تقبل التعازي الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر/أيلول، في صالة الماسة بمنطقة مساكن برزة في .

وتأتي وفاة مرزيا عرفة لتضيف حزناً جديداً إلى عائلة الموسيقار السوري الراحل سهيل عرفة، والد الفنانة أمل عرفة، وسط رسائل مواساة وتعزية من متابعي ومحبي الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.