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الموت يفجع الفنانة السورية أمل عرفة بوفاة عمتها.. هذه تفاصيل التشييع والعزاء
الموت يفجع الفنانة السورية أمل عرفة بوفاة عمتها.. هذه تفاصيل التشييع والعزاء
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الموت يفجع الفنانة السورية أمل عرفة بوفاة عمتها.. هذه تفاصيل التشييع والعزاء

فن و منوعات

2026-09-05 | 07:14
الموت يفجع الفنانة السورية أمل عرفة بوفاة عمتها.. هذه تفاصيل التشييع والعزاء
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Aljadeed
الموت يفجع الفنانة السورية أمل عرفة بوفاة عمتها.. هذه تفاصيل التشييع والعزاء

فُجعت الفنانة السورية أمل عرفة، اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، بوفاة عمتها الحاجة مرزيا محمد عرفة "أم أكرم"، حرم المرحوم الحاج إبراهيم الحرفي، في خبر أحزن عائلة الفنانة السورية.

وأعلنت أمل عرفة نبأ الوفاة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت ورقة النعي وودعت عمتها بكلمات مؤثرة، داعية لها بالرحمة والمغفرة.

وبحسب ما ورد في النعي، يُشيع جثمان الراحلة عقب صلاة ظهر اليوم من جامع عبد الكريم الرفاعي في دوار كفرسوسة بدمشق، على أن توارى الثرى في مقبرة باب الصغير.

كما تقبل التعازي يومي الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر/أيلول، في صالة الماسة بمنطقة مساكن برزة في دمشق.

وتأتي وفاة مرزيا عرفة لتضيف حزناً جديداً إلى عائلة الموسيقار السوري الراحل سهيل عرفة، والد الفنانة أمل عرفة، وسط رسائل مواساة وتعزية من متابعي ومحبي الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 
 

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