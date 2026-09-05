«لم أحب هذا الشاب».. سركاي توتونجو يسخر مع حماه من شائعة الخلاف بعد زفافه

ونشر بطل مسلسل «رائحة الصندوق» مقطعًا ظهر فيه برفقة حماه، وتعمدا خلاله تجنب مصافحة بعضهما بصورة طريفة، في إشارة إلى التعليقات التي زعمت وجود توتر بينهما.

Serkay Tütüncü, 'Kayınpederi düğünde mesafeli durdu' yorumlarına videoyla cevap verdi.



"Sevemedim bu çocuğu." pic.twitter.com/J81Utnl3fc

— Populicc (@populicc) September 4, 2026

وزاد والد زينب الموقف طرافة بقوله ساخرًا: «لم أحب هذا الشاب»، لينفيا بذلك شائعات الخلاف.

وجاء الجدل بعد أيام من زفاف سركاي وزينب في تشيشمي بمدينة ، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، عقب استمرت نحو عامين وبدأت بعد انتقال علاقتهما من الصداقة إلى الارتباط العاطفي.

وشهدت مراسم عقد القران لحظات مؤثرة، إذ لم يتمكن سركاي من حبس دموعه عند سؤال المأذون، قبل أن تتأثر زينب وتبكي بدورها. وكان سركاي قد تقدم للزواج منها في خلال احتفالهما بالذكرى الثانية لعلاقتهما.