العثور على الممثل التركي سرحات كيليتش متوفى في منزله.. والطب الشرعي يحقق في أسباب الوفاة

وبحسب المعلومات المتداولة، أثار انقطاع كيليتش منذ يوم الخميس قلق صديقته، فتوجهت إلى منزله للاطمئنان عليه. وبعدما لم تتلق أي رد على طرق الباب، دخلت باستخدام مفتاح كان بحوزتها، لتجده بلا حراك داخل غرفة المعيشة.

وسارعت إلى إبلاغ ، ووصلت فرق الإسعاف والشرطة إلى المكان، حيث أكدت الطواقم الطبية وفاته.

وأفادت صديقته خلال إفادتها أمام الشرطة بأنه كان يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية، إلا أن السلطات لم تعلن حتى الآن سبباً نهائياً للوفاة.

ونُقل جثمانه إلى لإجراء التشريح والفحوص اللازمة، فيما كان كيليتش قد انسحب مؤخراً من المشاركة في الموسم السابع من مسلسل "المنظمة" بسبب مشكلات صحية منعته من بدء التصوير