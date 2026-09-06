ليلة عائلية استثنائية في زفاف نجل جوليا بطرس.. دموع ومفاجآت وسقوط هيفاء وهبي

وخلال الحفل، خطفت جوليا الأنظار بظهورها إلى جانب العروس في جلسة تصوير خاصة، فيما اختارت لانا فستان زفاف من دار صعب، وهي نفسها التي حملت إطلالة جوليا خلال المناسبة.

وكانت اللحظات العائلية من أبرز ما شهده الحفل، بعدما تأثرت جوليا خلال وجهتها إلى ابنها وعروسه، معبرة عن سعادتها بانضمام لانا إلى العائلة، وكاشفة عن مفاجأة أعدتها للعروسين.

وشارك في إحياء السهرة كل من وأحمد سعد، الذي دخل في حوار مع جوليا بطرس على المسرح. أما هيفاء، فتعرضت لسقوط مفاجئ خلال فقرتها الغنائية، قبل أن تتدارك الموقف وتمازح الحاضرين بقولها إنها "وقعت بأيادٍ أمينة".