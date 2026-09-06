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ليلة عائلية استثنائية في زفاف نجل جوليا بطرس.. دموع ومفاجآت وسقوط هيفاء وهبي
ليلة عائلية استثنائية في زفاف نجل جوليا بطرس.. دموع ومفاجآت وسقوط هيفاء وهبي
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ليلة عائلية استثنائية في زفاف نجل جوليا بطرس.. دموع ومفاجآت وسقوط هيفاء وهبي

فن و منوعات

2026-09-06 | 04:17
ليلة عائلية استثنائية في زفاف نجل جوليا بطرس.. دموع ومفاجآت وسقوط هيفاء وهبي
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Aljadeed
ليلة عائلية استثنائية في زفاف نجل جوليا بطرس.. دموع ومفاجآت وسقوط هيفاء وهبي

احتفل سامر بو صعب، نجل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس والنائب السابق إلياس بو صعب، بزفافه على لانا نصولي في منزل العائلة بضهور الشوير، وسط أجواء جمعت أفراد العائلة والأصدقاء وعدداً من النجوم.

وخلال الحفل، خطفت جوليا بطرس الأنظار بظهورها إلى جانب العروس في جلسة تصوير خاصة، فيما اختارت لانا فستان زفاف من دار إيلي صعب، وهي الدار نفسها التي حملت إطلالة جوليا خلال المناسبة.



وكانت اللحظات العائلية من أبرز ما شهده الحفل، بعدما تأثرت جوليا خلال كلمة وجهتها إلى ابنها وعروسه، معبرة عن سعادتها بانضمام لانا إلى العائلة، وكاشفة عن مفاجأة أعدتها للعروسين.

وشارك في إحياء السهرة كل من هيفاء وهبي وأحمد سعد، الذي دخل في حوار طريف مع جوليا بطرس على المسرح. أما هيفاء، فتعرضت لسقوط مفاجئ خلال فقرتها الغنائية، قبل أن تتدارك الموقف وتمازح الحاضرين بقولها إنها "وقعت بأيادٍ أمينة".

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