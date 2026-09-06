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وزارة الثقافة السورية تنفي الشائعات وتؤكد إقامة حفل أصالة في دمشق
وزارة الثقافة السورية تنفي الشائعات وتؤكد إقامة حفل أصالة في دمشق
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وزارة الثقافة السورية تنفي الشائعات وتؤكد إقامة حفل أصالة في دمشق

فن و منوعات

2026-09-06 | 06:04
وزارة الثقافة السورية تنفي الشائعات وتؤكد إقامة حفل أصالة في دمشق
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Aljadeed
وزارة الثقافة السورية تنفي الشائعات وتؤكد إقامة حفل أصالة في دمشق

أكدت وزارة الثقافة السورية رعايتها لحفل الفنانة أصالة نصري المرتقب في العاصمة دمشق، والذي يحمل عنوان "عودة الأصالة"، والمقرر إقامته في صالة الفيحاء بتاريخ 17 أيلول 2026، بتنظيم وإشراف شركة "أوغار إيفنتس".

وجاء إعلان الوزارة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليضع حداً للأقاويل التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول إقامة الحفل، مؤكدةً أن التحضيرات مستمرة لإحياء الأمسية في موعدها المحدد.

وأشادت وزارة الثقافة السورية في منشورها بمواقف أصالة تجاه بلدها خلال السنوات الماضية، معتبرةً أن عودتها إلى دمشق تأتي امتداداً للمواقف التي تبنتها منذ انطلاق الثورة السورية، وما رافقها من مبادرات ومواقف إنسانية بقيت حاضرة في ذاكرة السوريين.

بالتزامن، أعلنت شركة "أوغار إيفنتس"، الجهة المنظمة للحفل، أن تذاكر الأمسية باتت قريبة من النفاد، في ظل الإقبال الكبير من جمهور أصالة على مختلف فئات التذاكر المطروحة للبيع إلكترونياً عبر تطبيق "إيفينتو".

وبحسب الشركة، أدى الإقبال الكثيف على شراء التذاكر إلى ضغط كبير على التطبيق خلال فترة البيع، قبل أن تتم معالجة المشكلة ومواصلة عملية الحجز بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن يشهد الحفل، الذي ترعاه مجموعة غلوري القابضة، مجموعة من المفاجآت التي تعتزم الجهة المنظمة الكشف عنها تباعاً خلال الأيام المقبلة.

ويحمل الحفل رمزية خاصة لكونه يعيد أصالة نصري إلى جمهورها في دمشق بعد سنوات من الغياب، في أمسية ينتظر أن تستقطب اهتماماً واسعاً من جمهورها ومحبي الأغنية العربية.

 

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