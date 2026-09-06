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قصي خولي يهدي «الموريكس دور» لابنه فارس برسالة مؤثرة: أحبك وأشتاق إليك
قصي خولي يهدي «الموريكس دور» لابنه فارس برسالة مؤثرة: أحبك وأشتاق إليك
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قصي خولي يهدي «الموريكس دور» لابنه فارس برسالة مؤثرة: أحبك وأشتاق إليك

فن و منوعات

2026-09-06 | 06:16
قصي خولي يهدي «الموريكس دور» لابنه فارس برسالة مؤثرة: أحبك وأشتاق إليك
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Aljadeed
قصي خولي يهدي «الموريكس دور» لابنه فارس برسالة مؤثرة: أحبك وأشتاق إليك

اختار الفنان السوري قصي خولي أن يجعل لحظة فوزه بجائزة «الموريكس دور» مناسبة عائلية خاصة، بعدما أهدى التكريم الذي ناله عن دوره في مسلسل «بخمس أرواح» إلى نجله فارس، موجهاً إليه رسالة مؤثرة أمام الحضور.

وبعد إعلان اسمه فائزاً، تحدث قصي إلى ابنه باللغة الإنجليزية، موضحاً أن فارس لا يتحدث العربية، وقال له: «بابا، كما وعدتك، هذه الجائزة لك. أنا أحبك وأشتاق إليك»، في لحظة لاقت تفاعلاً واسعاً داخل الحفل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تقتصر كلمة قصي خولي على الحديث عن ابنه، إذ حرص أيضاً على توجيه الشكر إلى لبنان والجمهور اللبناني، مشيداً بالدعم الذي تلقاه خلال مسيرته الفنية، وقال: «شكراً لبنان العظيم، شكراً أهل لبنان، اعتبرتونا منكم وفيكم وحققنا معكم نجاحات، شكراً الموريكس دور».

وحصد خولي الجائزة عن فئة أفضل ممثل عربي سوري في الدراما العربية المشتركة، تقديراً لأدائه في مسلسل «بخمس أرواح»، الذي يجسد فيه شخصية «شمس»، الشاب الذي يعيش رحلة معقدة بين البحث عن هويته وكشف أسرار عائلته.

وتبدأ قصة «شمس» كشاب مجهول النسب نشأ في أحد الأحياء الفقيرة في لبنان داخل أسرة سورية-لبنانية، قبل أن تتغير حياته بالكامل مع ظهور معلومات مفاجئة عن أصوله الحقيقية.

وتتصاعد الأحداث حين يكتشف أن رجل الأعمال «أمير باديس» هو والده، وأنه ترك له ثروة ضخمة تقدر بمليار دولار، لكن الحصول عليها مرتبط بشرط أساسي، وهو العثور على إخوته الأربعة الآخرين وتقاسم الميراث معهم.

ويخوض «شمس» رحلة مليئة بالصراعات والمفاجآت، بالتوازي مع خط عاطفي يجمعه بشخصية «سماهر» التي تؤديها كاريس بشار، لتتقاطع قصتهما ضمن أحداث درامية مشحونة بالأسرار والعلاقات العائلية المعقدة.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب قصي خولي وكاريس بشار كل من عادل كرم، رفيق علي أحمد، جوزيف بونصار، طلال الجردي وجنيد زين الدين، فيما يحمل المسلسل توقيع الكاتبين يزن الداهوك وحمزة اللحام، وإخراج رامي حنا.

وبهذا التكريم، يضيف قصي خولي محطة جديدة إلى مسيرته الفنية، لكن اللحظة التي خطفت الاهتمام لم تكن الجائزة وحدها، بل الرسالة التي اختار أن يوجهها إلى ابنه فارس، محولاً لحظة التتويج إلى واحدة من أكثر اللحظات الشخصية تأثيراً في الحفل.

 

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