قصي خولي يهدي «الموريكس دور» لابنه فارس برسالة مؤثرة: أحبك وأشتاق إليك

وبعد إعلان اسمه فائزاً، تحدث قصي إلى ابنه باللغة الإنجليزية، موضحاً أن فارس لا يتحدث ، وقال له: «بابا، كما وعدتك، هذه الجائزة لك. أنا أحبك وأشتاق إليك»، في لحظة لاقت تفاعلاً واسعاً داخل الحفل وعلى .

ولم تقتصر قصي خولي على الحديث عن ابنه، إذ حرص أيضاً على الشكر إلى والجمهور اللبناني، مشيداً بالدعم الذي تلقاه خلال مسيرته الفنية، وقال: «شكراً لبنان العظيم، شكراً أهل لبنان، اعتبرتونا منكم وفيكم وحققنا معكم نجاحات، شكراً الموريكس دور».

وحصد خولي الجائزة عن فئة أفضل ممثل سوري في الدراما العربية المشتركة، تقديراً لأدائه في مسلسل «بخمس أرواح»، الذي يجسد فيه شخصية «شمس»، الشاب الذي يعيش رحلة معقدة بين البحث عن هويته وكشف أسرار عائلته.

وتبدأ قصة «شمس» كشاب مجهول النسب نشأ في أحد الأحياء الفقيرة في لبنان داخل أسرة سورية-لبنانية، قبل أن تتغير حياته بالكامل مع ظهور معلومات مفاجئة عن أصوله الحقيقية.

وتتصاعد الأحداث حين يكتشف أن رجل الأعمال « باديس» هو والده، وأنه ترك له ثروة ضخمة تقدر بمليار ، لكن الحصول عليها مرتبط بشرط أساسي، وهو العثور على إخوته الأربعة الآخرين وتقاسم الميراث معهم.

ويخوض «شمس» رحلة مليئة بالصراعات والمفاجآت، بالتوازي مع خط عاطفي يجمعه بشخصية «سماهر» التي تؤديها كاريس بشار، لتتقاطع قصتهما ضمن أحداث درامية مشحونة بالأسرار والعلاقات العائلية المعقدة.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب قصي خولي وكاريس بشار كل من عادل كرم، رفيق ، جوزيف بونصار، طلال الجردي وجنيد زين الدين، فيما يحمل المسلسل توقيع الكاتبين يزن الداهوك وحمزة اللحام، وإخراج رامي حنا.

وبهذا التكريم، يضيف قصي خولي محطة إلى مسيرته الفنية، لكن اللحظة التي خطفت الاهتمام لم تكن الجائزة وحدها، بل التي اختار أن يوجهها إلى ابنه فارس، محولاً لحظة التتويج إلى واحدة من أكثر اللحظات الشخصية تأثيراً في الحفل.