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تطورات حالة بهاء سلطان الصحية وظهوره بعد حادث سير مروع
تطورات حالة بهاء سلطان الصحية وظهوره بعد حادث سير مروع
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تطورات حالة بهاء سلطان الصحية وظهوره بعد حادث سير مروع

فن و منوعات

2026-09-06 | 06:41
تطورات حالة بهاء سلطان الصحية وظهوره بعد حادث سير مروع
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Aljadeed
تطورات حالة بهاء سلطان الصحية وظهوره بعد حادث سير مروع

غادر الفنان المصري بهاء سلطان مستشفى العلمين التخصصي بعد الاطمئنان إلى حالته الصحية، عقب حادث السير الذي تعرض له على طريق وادي النطرون – العلمين، والذي أثار حالة واسعة من القلق بين جمهوره ومحبيه خلال الساعات الماضية.

وخضع بهاء سلطان عقب نقله إلى المستشفى لسلسلة من الفحوصات الطبية والأشعة، من بينها أشعة مقطعية، للتأكد من عدم تعرضه لإصابات خطرة أو مضاعفات نتيجة الحادث، قبل أن يسمح له الأطباء بالمغادرة بعد استقرار حالته.

واقتصرت إصابات الفنان المصري على بعض الجروح والكدمات، فيما جاءت نتائج الفحوصات مطمئنة ولم تستدعِ بقاءه في المستشفى للمراقبة.

وفي أول ظهور له بعد الحادث، ظهر بهاء سلطان من داخل المستشفى برفقة الفنان رضا البحراوي، الذي حرص على زيارته والاطمئنان إليه. وسرعان ما انتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط رسائل من الجمهور متمنية له السلامة والتعافي.

كما حرص نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل على طمأنة الجمهور، مؤكداً أنه تواصل هاتفياً مع بهاء عقب الحادث وأن حالته الصحية جيدة، بعدما أجرى الفحوصات والأشعة اللازمة.

وفي تطور آخر، انتهت الأزمة المتعلقة بالحادث بعد إتمام التصالح مع السائق المتسبب في الواقعة.

وأكد ناصر بجاتو، مدير أعمال بهاء سلطان، أن الصلح تم بين الطرفين وأن الأزمة انتهت، بعدما كانت الجهات المختصة قد باشرت الإجراءات المتعلقة بالحادث للوقوف على ملابساته.

وكان بهاء سلطان قد تعرض لحادث مروري أثناء وجوده على طريق وادي النطرون – العلمين، ما تسبب بأضرار كبيرة في السيارة، ليتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان إلى سلامته.

ومع مغادرته المستشفى وظهوره الأول بعد الحادث، جاءت التطورات الأخيرة لتطمئن جمهور بهاء سلطان، بالتزامن مع انتهاء الجانب القانوني للواقعة بالتصالح، على أن يستكمل الفنان فترة من الراحة قبل العودة إلى نشاطه الفني.

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