تطورات حالة بهاء سلطان الصحية وظهوره بعد حادث سير مروع

وخضع عقب نقله إلى المستشفى لسلسلة من الفحوصات الطبية والأشعة، من بينها أشعة مقطعية، للتأكد من عدم تعرضه لإصابات خطرة أو مضاعفات نتيجة الحادث، قبل أن يسمح له الأطباء بالمغادرة بعد استقرار حالته.

واقتصرت إصابات الفنان المصري على بعض الجروح والكدمات، فيما جاءت نتائج الفحوصات مطمئنة ولم تستدعِ بقاءه في المستشفى للمراقبة.

وفي أول ظهور له بعد الحادث، ظهر بهاء سلطان من داخل المستشفى برفقة الفنان رضا البحراوي، الذي حرص على زيارته والاطمئنان إليه. وسرعان ما انتشرت الصورة عبر ، وسط رسائل من الجمهور متمنية له السلامة والتعافي.

كما حرص نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل على طمأنة الجمهور، مؤكداً أنه تواصل هاتفياً مع بهاء عقب الحادث وأن حالته الصحية جيدة، بعدما أجرى الفحوصات والأشعة اللازمة.

وفي تطور آخر، انتهت الأزمة المتعلقة بالحادث بعد إتمام التصالح مع السائق المتسبب في الواقعة.

وأكد بجاتو، مدير أعمال بهاء سلطان، أن تم بين الطرفين وأن الأزمة انتهت، بعدما كانت الجهات المختصة قد باشرت الإجراءات المتعلقة بالحادث للوقوف على ملابساته.

وكان بهاء سلطان قد تعرض لحادث مروري أثناء وجوده على طريق وادي النطرون – ، ما تسبب بأضرار كبيرة في السيارة، ليتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان إلى سلامته.

ومع مغادرته المستشفى وظهوره الأول بعد الحادث، جاءت التطورات لتطمئن جمهور بهاء سلطان، بالتزامن مع انتهاء الجانب القانوني للواقعة بالتصالح، على أن يستكمل الفنان فترة من الراحة قبل العودة إلى نشاطه الفني.