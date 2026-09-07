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بعد جدل إلغاء حفلها في سوريا .. أصالة توجه رسالة مؤثرة لأهل الشام
بعد جدل إلغاء حفلها في سوريا .. أصالة توجه رسالة مؤثرة لأهل الشام
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بعد جدل إلغاء حفلها في سوريا .. أصالة توجه رسالة مؤثرة لأهل الشام

فن و منوعات

2026-09-07 | 11:36
بعد جدل إلغاء حفلها في سوريا .. أصالة توجه رسالة مؤثرة لأهل الشام
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Aljadeed
بعد جدل إلغاء حفلها في سوريا .. أصالة توجه رسالة مؤثرة لأهل الشام

حسمت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء حفلها المرتقب في سوريا، مؤكدة تمسّكها باللقاء المنتظر مع جمهورها في دمشق، من خلال رسالة عاطفية نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّرت أصالة عن اشتياقها الكبير لأهل الشام وأصدقائها، مؤكدة أن عودتها لن تكون مجرد سهرة غنائية، بل رحلة تحمل الكثير من المشاعر والذكريات بعد سنوات طويلة من الغياب.

وكتبت أصالة: «يا روح قلبي أنتوا، يا أصحابي ويا أهلي بالشام، رح نلتقي وبالشام رح عيش معكم اللي راح من عمري سنين، ورح أرجع معكم لأول الطريق».

وأضافت أنها تنتظر التجول مجدداً في حارات دمشق والغناء مع جمهورها، واصفةً الليلة المرتقبة بأنها استثنائية ومليئة بألوان الفرح، قبل أن تختتم رسالتها بالقول: «والله قد مو مشتاقين.. مشتاقة».

وجاء تعليق أصالة ليبدد الشائعات المتداولة بشأن إلغاء الحفل، ويؤكد استمرار تحضيراتها للعودة إلى الغناء في دمشق وسط ترقب واسع من جمهورها.

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