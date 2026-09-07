بعد جدل إلغاء حفلها في سوريا .. أصالة توجه رسالة مؤثرة لأهل الشام

وعبّرت عن اشتياقها الكبير لأهل وأصدقائها، مؤكدة أن عودتها لن تكون مجرد سهرة غنائية، بل رحلة تحمل الكثير من المشاعر والذكريات طويلة من الغياب.

وكتبت أصالة: «يا روح قلبي أنتوا، يا أصحابي ويا أهلي بالشام، رح نلتقي وبالشام رح عيش معكم من عمري سنين، ورح أرجع معكم لأول الطريق».

وأضافت أنها تنتظر التجول مجدداً في حارات والغناء مع جمهورها، واصفةً الليلة المرتقبة بأنها استثنائية ومليئة بألوان الفرح، قبل أن تختتم رسالتها بالقول: «والله قد مو مشتاقين.. مشتاقة».

وجاء تعليق أصالة ليبدد الشائعات المتداولة بشأن إلغاء الحفل، ويؤكد استمرار تحضيراتها للعودة إلى الغناء في دمشق وسط ترقب واسع من جمهورها.