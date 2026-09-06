ماغي بو غصن تكشف عن مفاجأة.. باسم مغنية يرد على جدل بيسان إسماعيل وهل سيدخل طلال مرديني عالم السياسة؟

وأعربت ماغي بو غصن عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه خلال الحفل، معتبرة أن الموريكس دور يحمل بالنسبة إليها قيمة خاصة، خصوصاً مع تقدير أعمالها ومسيرتها الفنية.
كما تحدثت عن عودتها من الكويت بعد مشاركتها في مسرحية "منتزه الخيران"، وكشفت عن مفاجأة جديدة تحضّر لها خلال الفترة المقبلة، من دون الكشف عن جميع تفاصيلها، ما أثار حماس جمهورها.
من جهته، ردّ الفنان باسم مغنية على الجدل الذي أُثير أخيراً حول بيسان إسماعيل، موضحاً موقفه من الموضوع خلال اللقاء.
أما الفنان طلال مرديني، فتطرق إلى دخول الفنانة روزينا لاذقاني عالم السياسة، وعلّق على هذه الخطوة، قبل أن يكشف موقفه من إمكانية خوض تجربة سياسية مشابهة مستقبلاً.
وتحوّلت تصريحات النجوم من كواليس "الموريكس دور" إلى مادة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع تنوع المواضيع بين الفن والمسرح والجدل والانتقال إلى العمل السياسي