أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ماغي بو غصن تكشف عن مفاجأة.. باسم مغنية يرد على جدل بيسان إسماعيل وهل سيدخل طلال مرديني عالم السياسة؟
A-
A+

ماغي بو غصن تكشف عن مفاجأة.. باسم مغنية يرد على جدل بيسان إسماعيل وهل سيدخل طلال مرديني عالم السياسة؟

فن و منوعات

2026-09-06 | 15:00
ماغي بو غصن تكشف عن مفاجأة.. باسم مغنية يرد على جدل بيسان إسماعيل وهل سيدخل طلال مرديني عالم السياسة؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماغي بو غصن تكشف عن مفاجأة.. باسم مغنية يرد على جدل بيسان إسماعيل وهل سيدخل طلال مرديني عالم السياسة؟

شهد حفل "الموريكس دور" مجموعة من التصريحات اللافتة لعدد من النجوم، خلال لقاءات خاصة أجرتها الزميلة ثمار دلال لصالح "الجديد"، كان أبرزها مع ماغي بو غصن وباسم مغنية وطلال مرديني.

وأعربت ماغي بو غصن عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه خلال الحفل، معتبرة أن الموريكس دور يحمل بالنسبة إليها قيمة خاصة، خصوصاً مع تقدير أعمالها ومسيرتها الفنية.

كما تحدثت عن عودتها من الكويت بعد مشاركتها في مسرحية "منتزه الخيران"، وكشفت عن مفاجأة جديدة تحضّر لها خلال الفترة المقبلة، من دون الكشف عن جميع تفاصيلها، ما أثار حماس جمهورها.

من جهته، ردّ الفنان باسم مغنية على الجدل الذي أُثير أخيراً حول بيسان إسماعيل، موضحاً موقفه من الموضوع خلال اللقاء.

أما الفنان طلال مرديني، فتطرق إلى دخول الفنانة روزينا لاذقاني عالم السياسة، وعلّق على هذه الخطوة، قبل أن يكشف موقفه من إمكانية خوض تجربة سياسية مشابهة مستقبلاً.

وتحوّلت تصريحات النجوم من كواليس "الموريكس دور" إلى مادة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع تنوع المواضيع بين الفن والمسرح والجدل والانتقال إلى العمل السياسي

اقرأ ايضا في فن و منوعات

شروق تحسم موقفها من العودة الى دكتور فود: ما رح أعطيه فرصة تانية حاولت كون رفيقته بس غدر فيي
13:35

شروق تحسم موقفها من العودة الى دكتور فود: ما رح أعطيه فرصة تانية حاولت كون رفيقته بس غدر فيي

حلّت شروق ضيفة على برنامج «مطرحك» مع الإعلامي صلاح الخال، في أول ظهور لها بعد طلاقها من دكتور فود وصدور حكم بسجنه، حيث فتحت خلال الحلقة عدداً من الملفات التي شغلت الجمهور خلال الفترة الماضية.

13:35

شروق تحسم موقفها من العودة الى دكتور فود: ما رح أعطيه فرصة تانية حاولت كون رفيقته بس غدر فيي

حلّت شروق ضيفة على برنامج «مطرحك» مع الإعلامي صلاح الخال، في أول ظهور لها بعد طلاقها من دكتور فود وصدور حكم بسجنه، حيث فتحت خلال الحلقة عدداً من الملفات التي شغلت الجمهور خلال الفترة الماضية.

مي عمر ترد على خلافها مع ياسمين عبدالعزيز ولقائها بأحمد العوضي
13:31

مي عمر ترد على خلافها مع ياسمين عبدالعزيز ولقائها بأحمد العوضي

تحدثت الفنانة مي عمر خلال حفل «الموريكس دور» عن سعادتها بالتكريم، كما كشفت موقفها من التعاون مع النجمين قصي خولي وتيم حسن

13:31

مي عمر ترد على خلافها مع ياسمين عبدالعزيز ولقائها بأحمد العوضي

تحدثت الفنانة مي عمر خلال حفل «الموريكس دور» عن سعادتها بالتكريم، كما كشفت موقفها من التعاون مع النجمين قصي خولي وتيم حسن

كارين رزق الله بتصريح مفاجئ عن منافسة ابنتها لها: "لازم نزيحها".. ونانسي خوري تبكي بعد تكريمها
13:18

كارين رزق الله بتصريح مفاجئ عن منافسة ابنتها لها: "لازم نزيحها".. ونانسي خوري تبكي بعد تكريمها

علّقت الفنانة كارين رزق الله بطريقتها العفوية على دخول ابنتها عالم الفن ومنافستها لها، مازحةً: «لازم نزيحها».

13:18

كارين رزق الله بتصريح مفاجئ عن منافسة ابنتها لها: "لازم نزيحها".. ونانسي خوري تبكي بعد تكريمها

علّقت الفنانة كارين رزق الله بطريقتها العفوية على دخول ابنتها عالم الفن ومنافستها لها، مازحةً: «لازم نزيحها».

اخترنا لكم
شروق تحسم موقفها من العودة الى دكتور فود: ما رح أعطيه فرصة تانية حاولت كون رفيقته بس غدر فيي
13:35
مي عمر ترد على خلافها مع ياسمين عبدالعزيز ولقائها بأحمد العوضي
13:31
كارين رزق الله بتصريح مفاجئ عن منافسة ابنتها لها: "لازم نزيحها".. ونانسي خوري تبكي بعد تكريمها
13:18
سارة أبي كنعان ووسام فارس يكشفان جنس مولودهما الأول
10:00

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026