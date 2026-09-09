خطوبة ملكة جمال السعودية مايا الغامدي من التونسي أسامة بن حميدة

تصدّر مقطع فيديو يوثق لحظة خطوبة ملكة 2023 مايا الغامدي، ، بعدما ظهر الشاب التونسي أسامة بن حميدة وهو يتقدم لها وسط أجواء رومانسية، في أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين حرصوا على تهنئتها بهذه الخطوة.

خطفت ملكة لعام 2023، مايا الغامدي، الأنظار منذ ظهورها الأول في برنامج «قسمة ونصيب العروس والحماة»، بعدما أصبحت من أبرز المشاركات اللواتي أثَرن اهتمام الجمهور وتصدّرن حديث المتابعين عبر .

واستطاعت مايا الغامدي أن تلفت الانتباه بحضورها الواثق وطريقتها في الحوار، إضافة إلى شخصيتها التي ظهرت بشكل واضح خلال حلقات البرنامج، ما جعلها من أكثر الأسماء تداولًا منذ انطلاق الموسم الجديد.

وشهد برنامج «قسمة ونصيب العروس والحماة» انطلاقة لافتة، مع تقديم فكرة مختلفة تجمع بين والفتيات الباحثين عن شريك الحياة، إلى جانب مشاركة أمهات العرسان للمرة الأولى، وهو عنصر أضاف أجواء ومواقف مختلفة داخل المنافسة.

ومن بين المشاركين، برز اسم مايا الغامدي بشكل خاص، بعدما حظيت بإشادة من المتابعين الذين أثنوا على إطلالتها وثقتها بنفسها، فيما رأى آخرون أن شخصيتها وطريقة تفاعلها مع المواقف داخل البرنامج جعلتها من أكثر المشاركات حضورًا.

وخلال إحدى جلسات التعارف في البرنامج، تحدثت مايا عن حصولها على لقب ملكة جمال السعودية 2023، وهو التصريح الذي أثار اهتمام المشاهدين، خصوصًا بعد تفاعل المشترك اللبناني داني معها وإشادته بجمالها، قبل أن تنتقل للحديث عن تجربتها داخل البرنامج والتحديات التي واجهتها.

كما كشفت مايا الغامدي تفاصيل موقف حصل معها أثناء إحدى مراحل ، موضحة أنها لم تفهم التعليمات بشكل دقيق في البداية عند تسلّمها الظرف الأحمر من مقدمة البرنامج ريتا حرب.

وأوضحت أنها اعتقدت أن المطلوب منها اختيار شخص جديد مختلف عن المشترك الذي كانت قد ارتبطت به في البداية، الأمر الذي دفعها إلى اختيار اسم آخر بناءً على الانطباع الذي تكوّن لديها عن والدته، قبل أن تدرك لاحقًا حقيقة المطلوب منها.

ولاقى ظهور مايا الغامدي تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، إذ أشاد عدد من المتابعين بعفويتها وحضورها، بينما اعتبر آخرون أن بعض مواقفها اتسمت بالجرأة والصراحة، ما زاد من الاهتمام بشخصيتها داخل البرنامج.