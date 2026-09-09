ما حقيقة طلاق حسام حسن وزوجته الثانية دان آدم ؟

وبحسب ما أورده موقع " 24"، فإن الطلاق لم يتم بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن الطرفين يتجهان نحو الانفصال بعد فترة شهدت توترًا وخلافات متكررة، وفقًا لما نقلته التقارير.ويرتبط بدان آدم منذ عام 2015، في زواجه الثاني بعد انفصاله عن زوجته الأولى هويدا الغرباوي، حيث استمرت علاقتهما لسنوات قبل ظهور الحديث عن وجود أزمة بينهما مؤخرًا.وأفادت التقارير بأن الخلافات بين الطرفين تصاعدت خلال الفترة الماضية، فيما تداولت بعض المصادر أن فارق العمر بينهما كان من بين الأسباب التي ساهمت في زيادة حدة التوتر، دون وجود تصريحات رسمية من حسام حسن أو زوجته بشأن حقيقة هذه الأنباء حتى الآن.