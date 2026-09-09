أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ما حقيقة طلاق حسام حسن وزوجته الثانية دان آدم ؟
ما حقيقة طلاق حسام حسن وزوجته الثانية دان آدم ؟
A-
A+

ما حقيقة طلاق حسام حسن وزوجته الثانية دان آدم ؟

فن و منوعات

2026-09-09 | 11:31
ما حقيقة طلاق حسام حسن وزوجته الثانية دان آدم ؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ما حقيقة طلاق حسام حسن وزوجته الثانية دان آدم ؟

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد في الحياة الخاصة لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بعدما أشارت إلى وجود اتفاق مبدئي بينه وبين زوجته الثانية دان آدم على إنهاء العلاقة الزوجية، في ظل تصاعد الخلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما أورده موقع "القاهرة 24"، فإن الطلاق لم يتم بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن الطرفين يتجهان نحو الانفصال بعد فترة شهدت توترًا وخلافات متكررة، وفقًا لما نقلته التقارير.
ويرتبط حسام حسن بدان آدم منذ عام 2015، في زواجه الثاني بعد انفصاله عن زوجته الأولى هويدا الغرباوي، حيث استمرت علاقتهما لسنوات قبل ظهور الحديث عن وجود أزمة بينهما مؤخرًا.
 
وأفادت التقارير بأن الخلافات بين الطرفين تصاعدت خلال الفترة الماضية، فيما تداولت بعض المصادر أن فارق العمر بينهما كان من بين الأسباب التي ساهمت في زيادة حدة التوتر، دون وجود تصريحات رسمية من حسام حسن أو زوجته بشأن حقيقة هذه الأنباء حتى الآن.
 

اقرأ ايضا في فن و منوعات

ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في عيدها الـ15.. جمالها والشبه بوالدها حديث الجمهور
12:23

ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في عيدها الـ15.. جمالها والشبه بوالدها حديث الجمهور

خطفت ميشيل، ابنة الفنان اللبناني وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة، الأنظار بأحدث ظهور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها الخامس عشر، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

12:23

ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في عيدها الـ15.. جمالها والشبه بوالدها حديث الجمهور

خطفت ميشيل، ابنة الفنان اللبناني وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة، الأنظار بأحدث ظهور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها الخامس عشر، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بطل مسلسل " المؤسس عثمان " بوراك تشيليك يرزق بمولودته الثالثة
09:45

بطل مسلسل " المؤسس عثمان " بوراك تشيليك يرزق بمولودته الثالثة

يعيش النجم التركي بوراك تشيليك وزوجته إيجيه تشيليك أجواءً من الفرح والسعادة، بعد استقبالهما مولودتهما الجديدة، التي اختارا لها اسم «زينب إيلاي»، لتبدأ العائلة مرحلة جديدة مليئة بالمحبة.

09:45

بطل مسلسل " المؤسس عثمان " بوراك تشيليك يرزق بمولودته الثالثة

يعيش النجم التركي بوراك تشيليك وزوجته إيجيه تشيليك أجواءً من الفرح والسعادة، بعد استقبالهما مولودتهما الجديدة، التي اختارا لها اسم «زينب إيلاي»، لتبدأ العائلة مرحلة جديدة مليئة بالمحبة.

تدهور صحة اليوتيوبر السورية سارة ملص وهي حامل! الكشف عن مرضها وزوجها زياد أبو شعر يطلب الدعاء
09:43

تدهور صحة اليوتيوبر السورية سارة ملص وهي حامل! الكشف عن مرضها وزوجها زياد أبو شعر يطلب الدعاء

أثارت اليوتيوبر السورية سارة ملص قلق متابعيها خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخولها إلى المستشفى، في وقت تعيش فيه فترة حملها، ما دفع جمهورها إلى التساؤل عن تطورات حالتها الصحية.

09:43

تدهور صحة اليوتيوبر السورية سارة ملص وهي حامل! الكشف عن مرضها وزوجها زياد أبو شعر يطلب الدعاء

أثارت اليوتيوبر السورية سارة ملص قلق متابعيها خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخولها إلى المستشفى، في وقت تعيش فيه فترة حملها، ما دفع جمهورها إلى التساؤل عن تطورات حالتها الصحية.

اخترنا لكم
ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في عيدها الـ15.. جمالها والشبه بوالدها حديث الجمهور
12:23
بطل مسلسل " المؤسس عثمان " بوراك تشيليك يرزق بمولودته الثالثة
09:45
تدهور صحة اليوتيوبر السورية سارة ملص وهي حامل! الكشف عن مرضها وزوجها زياد أبو شعر يطلب الدعاء
09:43
قبلة حميمية بين هيا مرعشلي وأنس طيارة في "حب ع ورق" تشــعل مواقع التواصل
08:52

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026