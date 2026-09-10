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نادين نسيب نجيم مكرمة في مصر و قصي خولي بلقطة عفوية معها
نادين نسيب نجيم مكرمة في مصر و قصي خولي بلقطة عفوية معها
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نادين نسيب نجيم مكرمة في مصر و قصي خولي بلقطة عفوية معها

فن و منوعات

2026-09-10 | 06:08
نادين نسيب نجيم مكرمة في مصر و قصي خولي بلقطة عفوية معها
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Aljadeed
نادين نسيب نجيم مكرمة في مصر و قصي خولي بلقطة عفوية معها

احتفت القاهرة بنجوم الدراما والإعلام خلال حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته السابعة عشرة، وسط حضور واسع لنخبة من أبرز الأسماء التي تركت بصمتها على الشاشات العربية خلال الموسم الدرامي لعام 2026.

وشهد الحفل، الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في منطقة التجمع الخامس، توافد عدد كبير من الفنانين والإعلاميين وصنّاع الدراما، في ليلة جمعت بين التكريمات الرسمية واللقطات العفوية التي سرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم من أبرز الحاضرين، إذ خطفت الأنظار فور وصولها إلى السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة وجريئة. واختارت نادين فستانًا باللون البنفسجي، بتصميم مكشوف عند منطقتي الصدر والساق، ما أضفى على ظهورها لمسة من الأنوثة والرقي، وجعلها محط اهتمام عدسات المصورين.
وتحوّلت لحظة وصول نادين إلى واحد من أكثر مشاهد الحفل تداولًا، بعدما حاصرها الصحفيون والمصورون لالتقاط الصور والحصول على تصريحات منها. وأمام الازدحام الكبير، تعاملت نادين مع الموقف بروح مرحة، وأطلقت تعليقًا طريفًا أثار ضحكات الموجودين، قبل أن تتابع طريقها نحو قاعة الاحتفال.
ولم تقتصر المواقف العفوية على السجادة الحمراء، إذ خطف اللقاء الذي جمع نادين نسيب نجيم بالفنان السوري قصي خولي اهتمام الجمهور. وفي مشهد طريف، أمسك قصي بيد نادين وانطلقا معًا بالركض نحو قاعة المهرجان، وسط أجواء عكست حجم الصداقة والانسجام بينهما بعيدًا عن أدوارهما الدرامية.
وأعادت هذه اللقطة إلى أذهان المتابعين الثنائية الناجحة التي جمعتهما في مسلسل «عشرين عشرين»، الذي عُرض عام 2020 وحقق انتشارًا عربيًا واسعًا. كما أثارت اللقطة حماس الجمهور الذي عبّر عن اشتياقه لرؤية النجمين مجددًا في عمل درامي مشترك، معتبرًا أن الكيمياء التي جمعتهما على الشاشة لا تزال حاضرة بقوة في لقاءاتهما العفوية.
وبين الإطلالات اللافتة والتكريمات والمواقف الطريفة، نجحت نادين نسيب نجيم في أن تكون واحدة من أبرز نجمات الدورة السابعة عشرة لمهرجان الفضائيات العربية، فيما تصدّرت لقطاتها مع قصي خولي المشاهد الأكثر تداولًا من كواليس الحفل.
 

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