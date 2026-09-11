نادين نسيب نجيم تتصدر الترند بإطلالة ساحرة في مهرجان الفضائيات العربية

وحصلت نادين نجيم خلال الحفل على جائزة "أفضل ممثلة عربية لعام 2026"، لتحتفل بهذا الإنجاز بإطلالة حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

واختارت النجمة فستاناً من الساتان اللامع بلون أرجواني قوي يميل إلى الفوشيا الداكن، بتصميم أبرز أناقتها وجعلها محط اهتمام عدسات المصورين. وتميز الفستان بقصة مكشوفة عند الكتفين، مع تفاصيل درابيه عند منطقة الصدر والخصر أضفت عليه طابعاً فاخراً ونحتت القوام بطريقة أنيقة، إلى جانب شق جانبي منح الإطلالة لمسة من الجرأة والانسيابية.

ولإكمال اللوك، اعتمدت نادين مجوهرات من علامة "مارلي نيويورك"، حيث اختارت عقداً ماسياً بتصميم عصري إلى جانب مجموعة من الأساور والخواتم التي أضافت بريقاً ناعماً من دون أن تطغى على الفستان.

أما من الناحية الجمالية، فحافظت نادين على أسلوبها المعروف، إذ اعتمدت تسريحة الأمواج الهوليوودية الكلاسيكية مع خصلات منسدلة على جانب واحد، فيما جاء المكياج بلمسات برونزية أبرزت ملامحها، مع عيون محددة وشفاه بدرجات النيود الهادئة.

وبين التكريم والإطلالة، نجحت نادين نسيب نجيم في خطف الأضواء خلال مهرجان الفضائيات ، لتثبت مرة حضورها كواحدة من أبرز نجمات الدراما العربية اللواتي يجمعن بين النجاح الفني والتميز في عالم الموضة.