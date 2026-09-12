من المسرح إلى الدراما.. فايز قزق يستعيد محطات مسيرته في معرض بغداد للكتاب

وتحدث قزق خلال الندوة التي أُقيمت ضمن البرنامج الثقافي للمعرض عن بداياته الفنية وأبرز التي شكلت تجربته، مؤكدًا أن الفن بالنسبة له "حرفة" تحتاج إلى التعلم المستمر والإتقان والعمل المتواصل.

كما تناول الفنان السوري أهمية المسرح ودوره في طرح الإنسانية والاجتماعية، معتبرًا أنه مساحة للحوار والتفكير ونقل ثقافات الشعوب وتراثها.

وأعرب قزق عن رغبته في تقديم عمل درامي يُصوَّر في بغداد، مشددًا على أهمية التعاون الفني بين والعراق، ودور الفن في تعزيز التقارب بين الشعوب.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ، الذي شارك في وطرح الأسئلة على الفنان السوري، فيما وثّق معرض بغداد الدولي للكتاب جانبًا من اللقاء عبر الصور ومقاطع الفيديو.

وتأتي مشاركة فايز قزق ضمن فعاليات المعرض الذي يجمع نخبة من الأدباء والفنانين والمثقفين العرب، ويستمر حتى 12 أيلول 2026، بمشاركة من دور نشر وشخصيات ثقافية من مختلف الدول.