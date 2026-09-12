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عودة مؤثرة لـ كيت ميدلتون إلى مستشفى السرطان.. ماذا فعلت خلال الزيارة؟
عودة مؤثرة لـ كيت ميدلتون إلى مستشفى السرطان.. ماذا فعلت خلال الزيارة؟
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عودة مؤثرة لـ كيت ميدلتون إلى مستشفى السرطان.. ماذا فعلت خلال الزيارة؟

فن و منوعات

2026-09-12 | 06:21
عودة مؤثرة لـ كيت ميدلتون إلى مستشفى السرطان.. ماذا فعلت خلال الزيارة؟
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Aljadeed
عودة مؤثرة لـ كيت ميدلتون إلى مستشفى السرطان.. ماذا فعلت خلال الزيارة؟

عادت أميرة ويلز كيت ميدلتون إلى المستشفى الملكي مارسدن في لندن، حيث تلقت علاجها من السرطان، في زيارة حملت طابعًا إنسانيًا، التقت خلالها بالمرضى واطلعت على مشاريع جديدة لدعم رحلة العلاج والتعافي.

وزارت كيت المرضى الذين يخضعون للعلاج حاليًا، كما تابعت كيفية استخدام الأموال التي جُمعت عبر حملتها الخيرية لتطوير خدمات الرعاية الشاملة لمرضى السرطان في أنحاء المملكة المتحدة.

وخلال الزيارة، اطلعت أميرة ويلز على خطط إنشاء مركز متخصص للرفاه والتعافي داخل المستشفى، يهدف إلى تقديم دعم متكامل للمرضى يجمع بين الرعاية الجسدية والنفسية والاجتماعية خلال مراحل العلاج.

وأكدت كيت أهمية هذه الخدمات، مشيرة إلى أن التغذية الجيدة والتواصل والدعم المستمر يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تحسين تجربة المرضى وعائلاتهم.

وتأتي هذه الزيارة بعد تحدٍ خيري خاضته كيت بشكل سري خلال يونيو الماضي، عندما تسلقت أعلى ثلاث قمم في بريطانيا خلال 24 ساعة، بهدف دعم مؤسسة "The Royal Marsden Cancer Charity" وتسليط الضوء على أهمية الرعاية الشاملة لمرضى السرطان.

وكانت كيت قد كشفت في مارس 2024 عن إصابتها بالسرطان، قبل أن تعلن في يناير 2025 دخولها مرحلة التعافي، بعد رحلة علاج وصفتها بأنها تجربة غيّرت نظرتها للحياة.

 

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