عودة مؤثرة لـ كيت ميدلتون إلى مستشفى السرطان.. ماذا فعلت خلال الزيارة؟

وزارت كيت المرضى الذين يخضعون للعلاج حاليًا، كما تابعت كيفية استخدام الأموال التي جُمعت عبر حملتها الخيرية لتطوير خدمات الرعاية الشاملة لمرضى السرطان في أنحاء المتحدة.

وخلال الزيارة، اطلعت أميرة ويلز على خطط إنشاء مركز متخصص للرفاه والتعافي داخل المستشفى، يهدف إلى تقديم دعم متكامل للمرضى يجمع بين الرعاية الجسدية والنفسية والاجتماعية خلال مراحل العلاج.

وأكدت كيت أهمية هذه الخدمات، مشيرة إلى أن التغذية الجيدة والتواصل والدعم المستمر يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تحسين تجربة المرضى وعائلاتهم.

وتأتي هذه الزيارة بعد تحدٍ خيري خاضته كيت بشكل سري خلال الماضي، عندما تسلقت أعلى ثلاث قمم في خلال 24 ساعة، بهدف دعم مؤسسة "The Royal Marsden Cancer Charity" وتسليط الضوء على أهمية الرعاية الشاملة لمرضى السرطان.

وكانت كيت قد كشفت في 2024 عن إصابتها بالسرطان، قبل أن تعلن في يناير 2025 دخولها مرحلة التعافي، بعد رحلة علاج وصفتها بأنها تجربة غيّرت نظرتها للحياة.