بعد كارثة حرائق لوس أنجليس.. بيرين سات تتخلى عن فيلتها وتختار منزلًا جديدًا

وبحسب تقارير تركية، فضّل الزوجان الانتقال إلى آخر بدل تشييد الفيلا التي أصبحت غير صالحة للسكن، بعدما حصلا على تعويضات التأمين الخاصة بالخسائر التي لحقت بهما.

وتشير المعلومات إلى أن سات وكينان دوغولو يدرسان خيارات سكنية في منطقة هوليوود، حيث يقيم عدد من نجوم الفن العالمي، مع تقديرات أولية لأسعار العقارات التي يبحثان عنها بنحو 3 ملايين .

وكان قد تكبّد خسائر كبيرة جراء الحريق، بعدما التهمت النيران منزلهما الذي بلغت قيمته نحو 2.5 مليون دولار، إضافة إلى استوديو التسجيل الخاص بكينان دوغولو، والذي قدرت قيمته بمليون دولار.

كما فقد دوغولو خلال الحريق مجموعة من التسجيلات الخاصة و15 غيتارًا نادرًا جمعها من المزادات، بينما خسرت بيرين سات فستان زفافها وعددًا من الأعمال الفنية التي كانت ضمن مجموعتهما الخاصة.

وكان منزل الزوجين في ماليبو يقع بالقرب من منازل عدد من مشاهير هوليوود، بينهم توم هانكس وميل غيبسون وآدم برودي، قبل أن تضع الحرائق حدًا لإقامتهما هناك.