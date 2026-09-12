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بعد كارثة حرائق لوس أنجليس.. بيرين سات تتخلى عن فيلتها وتختار منزلًا جديدًا
بعد كارثة حرائق لوس أنجليس.. بيرين سات تتخلى عن فيلتها وتختار منزلًا جديدًا
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بعد كارثة حرائق لوس أنجليس.. بيرين سات تتخلى عن فيلتها وتختار منزلًا جديدًا

فن و منوعات

2026-09-12 | 09:31
بعد كارثة حرائق لوس أنجليس.. بيرين سات تتخلى عن فيلتها وتختار منزلًا جديدًا
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Aljadeed
بعد كارثة حرائق لوس أنجليس.. بيرين سات تتخلى عن فيلتها وتختار منزلًا جديدًا

قرر الثنائي التركي بيرين سات وزوجها الموسيقي كينان دوغولو عدم إعادة بناء منزلهما في ماليبو، بعد أن دمرته حرائق لوس أنجليس التي اندلعت في يناير 2025، والبحث بدلًا من ذلك عن عقار جديد.

وبحسب تقارير تركية، فضّل الزوجان الانتقال إلى منزل آخر بدل تشييد الفيلا التي أصبحت غير صالحة للسكن، بعدما حصلا على تعويضات التأمين الخاصة بالخسائر التي لحقت بهما.

وتشير المعلومات إلى أن بيرين سات وكينان دوغولو يدرسان خيارات سكنية جديدة في منطقة هوليوود، حيث يقيم عدد من نجوم الفن العالمي، مع تقديرات أولية لأسعار العقارات التي يبحثان عنها بنحو 3 ملايين دولار.

وكان الثنائي قد تكبّد خسائر كبيرة جراء الحريق، بعدما التهمت النيران منزلهما الذي بلغت قيمته نحو 2.5 مليون دولار، إضافة إلى استوديو التسجيل الخاص بكينان دوغولو، والذي قدرت قيمته بمليون دولار.

كما فقد دوغولو خلال الحريق مجموعة من التسجيلات الخاصة و15 غيتارًا نادرًا جمعها من المزادات، بينما خسرت بيرين سات فستان زفافها وعددًا من الأعمال الفنية التي كانت ضمن مجموعتهما الخاصة.

وكان منزل الزوجين في ماليبو يقع بالقرب من منازل عدد من مشاهير هوليوود، بينهم توم هانكس وميل غيبسون وآدم برودي، قبل أن تضع الحرائق حدًا لإقامتهما هناك.

 

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