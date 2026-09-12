ليدي غاغا تصبح أماً للمرة الأولى من خطيبها مايكل بولانسكي

استقبلت نجمة البوب العالمية مولودها الأول من خطيبها رجل الأعمال ، وفق ما أكدته مصادر لموقعي «بيبول» و«بايج سيكس».



ولم يكشف حتى الآن عن جنس المولود أو اسمه أو تاريخ ولادته، كما لم يصدر عنهما أي إعلان رسمي يتضمن تفاصيل إضافية.



وبدأت غاغا، البالغة 40 عاماً، علاقتها ببولانسكي عام 2020، قبل أن يعلنا خطوبتهما في عام 2024. وكانت صاحبة أغنية «Bad Romance» قد تحدثت مراراً عن رغبتها في تكوين عائلة، ووصفت الأمومة سابقاً بأنها «دورها المقبل».



ويأتي الخبر بعد أشهر من اختتام غاغا جولتها العالمية في أبريل الماضي، وفي أعقاب النجاح الذي حققه ألبومها «Mayhem»، الذي حصد بوب غنائي خلال العام الجاري.