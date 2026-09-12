ليدي غاغا تصبح أماً للمرة الأولى من خطيبها مايكل بولانسكي

ولم يكشف الثنائي
حتى الآن عن جنس المولود أو اسمه أو تاريخ ولادته، كما لم يصدر عنهما أي إعلان رسمي يتضمن تفاصيل إضافية.
وبدأت غاغا، البالغة 40 عاماً، علاقتها ببولانسكي عام 2020، قبل أن يعلنا خطوبتهما في عام 2024. وكانت صاحبة أغنية «Bad Romance» قد تحدثت مراراً عن رغبتها في تكوين عائلة، ووصفت الأمومة سابقاً بأنها «دورها الرئيسي
المقبل».
ويأتي الخبر بعد أشهر من اختتام غاغا جولتها العالمية في أبريل الماضي، وفي أعقاب النجاح الذي حققه ألبومها «Mayhem»، الذي حصد جائزة أفضل ألبوم
بوب غنائي خلال العام الجاري.