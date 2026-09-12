ماجد المصري يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابة العين المفاجئة

وشارك عبر حسابه على " " صورة حديثة ظهر فيها برفقة الطبيب المشرف على علاجه، في أول ظهور له بعد التدخل الجراحي، مؤكدًا حرصه على متابعة تطورات حالته الصحية.

وكان الفنان قد تعرض لنزيف وقطع في شبكية عقب مباراة مصر والأرجنتين، ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا وإجراء عملية جراحية، قبل أن يبدأ مرحلة التعافي والمتابعة الطبية.

وتأتي طمأنة ماجد المصري لجمهوره بعد القلق التي أثارها خبر إصابته، خاصة بسبب طبيعة الإصابة وحاجتها إلى تدخل جراحي دقيق.

من جهة أخرى، يواصل ماجد المصري الحديث عن أحدث أعماله الفنية، حيث كشف سابقًا عن تفاصيل تجسيده شخصية " " في مسلسل "أولاد "، واصفًا إياها بأنها من أكثر الشخصيات تعقيدًا وإرهاقًا التي قدمها خلال مسيرته.

وأوضح أن غموض الشخصية كان عنصرًا أساسيًا في بنائها، إذ يترك المشاهد في حيرة حول حقيقة موقفها بين الخير والشر، ضمن تطورات أحداث العمل.