دانييلا رحمة ترقص الدبكة في حفل ناصيف زيتون.. وهكذا رحّب بها أمام الجمهور!

وقدّم زيتون خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته، وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي ردّد كلماتها وشاركه الغناء، في أجواء حماسية استمرت حتى الساعات من الأمسية.وكان حضور زوجته، الفنانة دانييلا رحمة، من أبرز مفاجآت الحفل، إذ خطفت الأنظار بتفاعلها العفوي مع أغنيات زوجها. وانتشرت عبر مقاطع مصوّرة ظهرت فيها وهي ترقص بحماس على أنغام أغنية « كزدورة»، برفقة أفراد من عائلتها.كما تداول المتابعون مقطعاً آخر ظهرت فيه دانييلا وهي تؤدي الدبكة مع شقيقيها، وسط أجواء عائلية مبهجة وتفاعل كبير من الحاضرين. وحصدت هذه المشاهد انتشاراً واسعاً، فيما أشاد الجمهور بعفويتها وسعادتها الواضحة خلال الحفل.من جانبه، لم يُخفِ ناصيف زيتون فرحته بوجود زوجته بين الحضور، إذ رحّب بها من على المسرح بطريقة عفوية، مشيراً إلى أن حفله السابق شهد حضور والدته ووالدة دانييلا، في حين غابت زوجته عنه.وقال ناصيف ممازحاً الجمهور إنه حرص هذه المرة على إحضار زوجته معه، لتردّ دانييلا بتفاعل عفوي من بين الحاضرين، في لحظة لاقت تصفيقاً واسعاً وتحولت سريعاً إلى واحدة من أكثر لقطات الحفل تداولاً.وعكست هذه المشاهد الانسجام الواضح بين ، ولا سيما أن ناصيف ودانييلا يحرصان على إبقاء معظم تفاصيل حياتهما الزوجية بعيداً عن الأضواء، ما يجعل ظهورهما المشترك محط اهتمام الجمهور في كل مناسبة.وجاءت حفلات سيدني ضمن جولة ناصيف زيتون الفنية في أستراليا، حيث يواصل لقاء جمهوره وتقديم مجموعة من أبرز أعماله الغنائية ضمن عروض جماهيرية كبيرة.