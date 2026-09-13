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دانييلا رحمة ترقص الدبكة في حفل ناصيف زيتون.. وهكذا رحّب بها أمام الجمهور!
دانييلا رحمة ترقص الدبكة في حفل ناصيف زيتون.. وهكذا رحّب بها أمام الجمهور!
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دانييلا رحمة ترقص الدبكة في حفل ناصيف زيتون.. وهكذا رحّب بها أمام الجمهور!

فن و منوعات

2026-09-13 | 04:27
دانييلا رحمة ترقص الدبكة في حفل ناصيف زيتون.. وهكذا رحّب بها أمام الجمهور!
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Aljadeed
دانييلا رحمة ترقص الدبكة في حفل ناصيف زيتون.. وهكذا رحّب بها أمام الجمهور!

أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون حفلاً جماهيرياً ضخماً في مدينة سيدني الأسترالية، ضمن ليلتين غنائيتين أُقيمتا يومي 12 و13 سبتمبر 2026 في «Sydney Event Centre»، وسط حضور واسع من أبناء الجاليات العربية.

وقدّم زيتون خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته، وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي ردّد كلماتها وشاركه الغناء، في أجواء حماسية استمرت حتى الساعات الأخيرة من الأمسية.

وكان حضور زوجته، الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، من أبرز مفاجآت الحفل، إذ خطفت الأنظار بتفاعلها العفوي مع أغنيات زوجها. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة ظهرت فيها وهي ترقص بحماس على أنغام أغنية « كزدورة»، برفقة أفراد من عائلتها.

كما تداول المتابعون مقطعاً آخر ظهرت فيه دانييلا وهي تؤدي الدبكة مع شقيقيها، وسط أجواء عائلية مبهجة وتفاعل كبير من الحاضرين. وحصدت هذه المشاهد انتشاراً واسعاً، فيما أشاد الجمهور بعفويتها وسعادتها الواضحة خلال الحفل.

من جانبه، لم يُخفِ ناصيف زيتون فرحته بوجود زوجته بين الحضور، إذ رحّب بها من على المسرح بطريقة عفوية، مشيراً إلى أن حفله السابق شهد حضور والدته ووالدة دانييلا، في حين غابت زوجته عنه.

وقال ناصيف ممازحاً الجمهور إنه حرص هذه المرة على إحضار زوجته معه، لتردّ دانييلا بتفاعل عفوي من بين الحاضرين، في لحظة لاقت تصفيقاً واسعاً وتحولت سريعاً إلى واحدة من أكثر لقطات الحفل تداولاً.

وعكست هذه المشاهد الانسجام الواضح بين الثنائي، ولا سيما أن ناصيف ودانييلا يحرصان على إبقاء معظم تفاصيل حياتهما الزوجية بعيداً عن الأضواء، ما يجعل ظهورهما المشترك محط اهتمام الجمهور في كل مناسبة.

وجاءت حفلات سيدني ضمن جولة ناصيف زيتون الفنية في أستراليا، حيث يواصل لقاء جمهوره العربي وتقديم مجموعة من أبرز أعماله الغنائية ضمن عروض جماهيرية كبيرة.
 

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