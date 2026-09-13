يارا على موعد مع جمهورها في قرطاج غداً..حفل استثنائي ينتظر عشاقها

وتقف يارا للمرة الأولى على ركح قرطاج الأثري، في محطة فنية بارزة ضمن زيارتها الحالية إلى تونس
، حيث من المنتظر أن تقدم باقة من أشهر أغنياتها التي رافقت مسيرتها، إلى جانب أعمال حديثة من ألبومها الأخير «تغيير الفصول»، الذي حقق نجاحاً واسعاً وحصلت عنه على جائزة أفضل
ألبوم لعام 2026 خلال مهرجان BIAF.
ويأتي الحفل بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها يارا خلال الفترة الأخيرة
، وقبل لقائها المرتقب مع جمهورها التونسي
، حظيت بتكريم خاص خلال زيارتها إلى متحف باردو الوطني بدعوة من وزيرة الشؤون الثقافية، تقديراً لمسيرتها الفنية وحضورها في الساحة العربية
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