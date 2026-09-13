يارا على موعد مع جمهورها في قرطاج غداً..حفل استثنائي ينتظر عشاقها

تستعد الفنانة يارا للقاء جمهورها يوم غدٍ الإثنين 14 سبتمبر 2026 على المسرح الأثري بقرطاج، في حفل مرتقب ينتظره محبوها، بعدما كان الموعد محدداً في 10 سبتمبر.

وتقف يارا للمرة الأولى على ركح قرطاج الأثري، في محطة فنية بارزة ضمن زيارتها الحالية إلى ، حيث من المنتظر أن تقدم باقة من أشهر أغنياتها التي رافقت مسيرتها، إلى جانب أعمال حديثة من ألبومها الأخير «تغيير الفصول»، الذي حقق نجاحاً واسعاً وحصلت عنه على ألبوم لعام 2026 خلال مهرجان BIAF.

ويأتي الحفل بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها يارا خلال الفترة ، وقبل لقائها المرتقب مع جمهورها ، حظيت بتكريم خاص خلال زيارتها إلى متحف باردو الوطني بدعوة من وزيرة الشؤون الثقافية، تقديراً لمسيرتها الفنية وحضورها في الساحة .