ناصيف زيتون بلقطات عائلية مؤثرة مع حماه يوسف رحمة على المسرح

وعكست الأجواء الدافئة التي جمعتهما قوة العلاقة والانسجام الأسري بينهما، فيما قابل الحاضرون المشهد بتصفيق حار. كما انتشرت اللقطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين اعتبروها من أبرز لحظات الحفل.
ويواصل ناصيف زيتون نشاطه الفني من خلال سلسلة حفلات وجولات غنائية، بالتزامن مع طرح أعمال جديدة تحقق انتشارًا واسعًا.
أثار الحفل المرتقب للفنانة السورية أصالة نصري في دمشق موجة واسعة من الجدل والانقسام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق حملة تطالب بإلغائه، مقابل حملة تضامن شارك فيها عدد من الفنانين والإعلاميين السوريين.
وشاركت مي عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً من حفل زفافها وعقد الزواج، مؤكدة دخولها مرحلة جديدة في حياتها، لكنها اختارت عدم الكشف عن هوية زوجها أو اسمه. وزاد الغموض بعدما ظهرت في إحدى الصور قسيمة زواج من لندن مع إخفاء البيانات، فيما لفت انتباه المتابعين ظهور قلب يحمل الحرفين “A” و”M”، ما فتح باب التكهنات حول دلالتهما.
احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني، الذي أتم عامه الثاني عشر، وسط أجواء عائلية حميمة على متن مركب في البحر.