ناصيف زيتون بلقطات عائلية مؤثرة مع حماه يوسف رحمة على المسرح

وشاركت مي عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً من حفل زفافها وعقد الزواج، مؤكدة دخولها مرحلة جديدة في حياتها، لكنها اختارت عدم الكشف عن هوية زوجها أو اسمه. وزاد الغموض بعدما ظهرت في إحدى الصور قسيمة زواج من لندن مع إخفاء البيانات، فيما لفت انتباه المتابعين ظهور قلب يحمل الحرفين “A” و”M”، ما فتح باب التكهنات حول دلالتهما.