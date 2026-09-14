حملة ضد حفل أصالة في دمشق تقابلها موجة تضامن.. ووزارة الثقافة تتمسك بموعده

في المقابل، تضامن فنانون وإعلاميون سوريون مع أصالة، مؤكدين أن الفن جزء من هوية سوريا الثقافية. وكان من بينهم الإعلامي زين خضور، الذي اعتذر إليها عمّا تعرضت له من هجوم ورحّب بعودتها إلى بلدها، إلى جانب الشقيقين ملص اللذين رفضا فرض رؤية دينية واحدة على المجتمع.
ومن المقرر أن تحيي أصالة الحفل في صالة الفيحاء الرياضية يوم 17 أيلول 2026، في أول ظهور غنائي لها داخل سوريا منذ نحو 15 عامًا. وأكدت وزارة الثقافة السورية استمرار التحضيرات لإقامته في موعده، وسط إقبال كبير على التذاكر، بحسب الجهة المنظمة.
أثار الحفل المرتقب للفنانة السورية أصالة نصري في دمشق موجة واسعة من الجدل والانقسام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق حملة تطالب بإلغائه، مقابل حملة تضامن شارك فيها عدد من الفنانين والإعلاميين السوريين.
وشاركت مي عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً من حفل زفافها وعقد الزواج، مؤكدة دخولها مرحلة جديدة في حياتها، لكنها اختارت عدم الكشف عن هوية زوجها أو اسمه. وزاد الغموض بعدما ظهرت في إحدى الصور قسيمة زواج من لندن مع إخفاء البيانات، فيما لفت انتباه المتابعين ظهور قلب يحمل الحرفين “A” و”M”، ما فتح باب التكهنات حول دلالتهما.
احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني، الذي أتم عامه الثاني عشر، وسط أجواء عائلية حميمة على متن مركب في البحر.