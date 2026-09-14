حملة ضد حفل أصالة في دمشق تقابلها موجة تضامن.. ووزارة الثقافة تتمسك بموعده

في المقابل، تضامن فنانون وإعلاميون سوريون مع أصالة، مؤكدين أن الفن جزء من هوية الثقافية. وكان من بينهم الإعلامي زين خضور، الذي اعتذر إليها عمّا تعرضت له من هجوم ورحّب بعودتها إلى بلدها، إلى جانب الشقيقين ملص اللذين رفضا فرض رؤية دينية واحدة على المجتمع.

ومن المقرر أن تحيي أصالة الحفل في صالة الفيحاء الرياضية يوم 17 أيلول 2026، في أول ظهور غنائي لها داخل سوريا منذ نحو 15 عامًا. وأكدت استمرار التحضيرات لإقامته في موعده، وسط إقبال كبير على التذاكر، بحسب الجهة المنظمة.