راغب علامة يطلق "جنون"... رومانسية مختلفة بصورة غير متوقعة

أطلق السوبر ستار علامة أغنيته الجديدة «جنون» عبر مختلف المنصات الرقمية، بالتزامن مع طرح الفيديو كليب الرسمي للعمل من إنتاج Backstage Production.

في «جنون»، يقدّم علامة رومانسية مليئة بالشغف والاندفاع، عن حبّ يغيّر إيقاع الحياة ويضع صاحبه أمام مشاعر لم يعهدها من قبل، وهو ما تختصره الجملة الافتتاحية للأغنية: «هالمرحلة بحياتي رح سميها جنون».



واختار راغب أن يمنح العمل هذه المرة هوية بصرية مختلفة، من خلال فيديو كليب قائم بالكامل على الرسوم المتحركة. ويظهر فيه بشخصية كرتونية، ضمن سلسلة من المشاهد التي ترصد تفاصيل العلاقة بين حبيبين، من اللحظات الرومانسية والعفوية إلى المواقف اليومية والمشاعر التي تصنع حكايته مع حبيبته، في تجربة بصرية ضمن أعماله .



الأغنية من كلمات وألحان زياد ، توزيع هادي ، وميكس وماستر إيلي بربر، فيما تولّت Backstage Production إنتاج الأغنية والفيديو كليب.



وتأتي «جنون» ضمن ألبوم راغب علامة القادم، الذي سبق أن كشف خلال فصل الصيف عن ثلاث أغنيات منه، لتشكّل جنون العمل الرابع الذي يصدر من الألبوم. أما الأعمال المتبقية، فمن المقرر طرحها ضمن استراتيجية إطلاق مميزة يكشف راغب عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.



«جنون» متاحة الآن عبر جميع منصات الاستماع الرقمية، فيما يُعرض الفيديو كليب الرسمي عبر راغب علامة الرسمية على يوتيوب.