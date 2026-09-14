وفاة الموسيقار التونسي محمد القرفي عن 78 عامًا

ونعت الثقافية التونسية الراحل، واصفةً إياه بأحد أبرز الموسيقيين المجددين الذين اختاروا منذ بداياتهم طريق البحث والابتكار.

بدأ القرفي مسيرته أواخر ستينيات القرن الماضي عازفًا في الفرقة السيمفونية التونسية، قبل أن يؤسس مجموعة «71» ويتولى قيادة فرقة مدينة تونس للموسيقى. كما تعاون مع عدد من الفنانين، ولحّن قصائد لشعراء بارزين، بينهم محمود درويش وأبو الشابي ومنصور الرحباني.

وامتد نشاطه إلى المسرح والسينما والتلفزيون، إلى جانب تأليفه دراسات وكتبًا موسيقية عدة. وكان من أبرز ظهوراته مشاركته في افتتاح الـ59 من مهرجان قرطاج الدولي عام 2025 بعرض «من قاع الخابية».