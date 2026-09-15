وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 برسالة مؤثرة لجمهوره

ونشر الفنان الملقب بـ«ملك الرومانسية» تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، كتب فيها: «وجودكن بحياتي هوّي وشمعتو، ربنا يزيدكن عمر وصحة وراحة بال، شكرًا من القلب.. بحبكن».ولاقت رسالة تفاعلًا واسعًا من محبيه الذين انهالوا عليه بالتهاني والكلمات الدافئة، متمنين له دوام الصحة والعمر ، ومشيدين بصوته الذي رافق لحظات الحب والفرح والوجع في حياتهم.ووصف عدد من المتابعين بـ«فخر الفن العربي» و« الرومانسية»، مؤكدين استمرار دعمهم له، فيما عبّر آخرون عن أملهم في أن يواصل تقديم أعماله الغنائية التي صنعت له مكانة خاصة في قلوب الجمهور على امتداد سنوات مسيرته الفنية.