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وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 برسالة مؤثرة لجمهوره
وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 برسالة مؤثرة لجمهوره
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وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 برسالة مؤثرة لجمهوره

فن و منوعات

2026-09-15 | 03:49
وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 برسالة مؤثرة لجمهوره
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Aljadeed
وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 برسالة مؤثرة لجمهوره

احتفل النجم اللبناني وائل كفوري بعيد ميلاده الـ52، الذي يصادف في 14 أيلول، موجّهًا رسالة مؤثرة إلى جمهوره عبّر فيها عن امتنانه الكبير لمحبتهم ودعمهم المستمر، مؤكدًا أن وجودهم في حياته هو الاحتفال الحقيقي.


ونشر الفنان الملقب بـ«ملك الرومانسية» تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، كتب فيها: «وجودكن بحياتي هوّي العيد وشمعتو، ربنا يزيدكن عمر وصحة وراحة بال، شكرًا من القلب.. بحبكن».

ولاقت رسالة كفوري تفاعلًا واسعًا من محبيه الذين انهالوا عليه بالتهاني والكلمات الدافئة، متمنين له دوام الصحة والعمر الطويل، ومشيدين بصوته الذي رافق لحظات الحب والفرح والوجع في حياتهم.

ووصف عدد من المتابعين وائل كفوري بـ«فخر الفن العربي» و«سلطان الرومانسية»، مؤكدين استمرار دعمهم له، فيما عبّر آخرون عن أملهم في أن يواصل تقديم أعماله الغنائية التي صنعت له مكانة خاصة في قلوب الجمهور على امتداد سنوات مسيرته الفنية.
 

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