أنغام تحيط والدها محمد علي سليمان برعاية طبية مكثفة بعد أزمته الصحية

وبحسب مصادر صحفية، تحرص منذ بداية الأزمة الصحية التي تعرض لها والدها على متابعة حالته بشكل مستمر، كما عملت على توفير الرعاية الطبية اللازمة له بعد خروجه من المستشفى، لضمان حصوله على المتابعة المطلوبة خلال فترة التعافي.

وأفادت المصادر بأن أنغام استعانت بطبيبين لمتابعة الحالة الصحية لوالدها داخل المنزل، إلى جانب عدد من الممرضين الذين يتناوبون على رعايته خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بما يضمن استمرار المتابعة الطبية على مدار .

كما من المقرر أن يتابع طبيب متخصص في المخ والأعصاب داخل منزله، للاطمئنان على تطورات وضعه الصحي، في ظل استمرار خضوعه للفحوص الطبية ومتابعة حالته بشكل دقيق.

وتحرص أنغام على زيارة والدها والاطمئنان عليه بنفسها، إذ تواجدت في منزله خلال الأيام الماضية لمتابعة حالته عن قرب والوقوف على احتياجاته خلال فترة التعافي، فيما يشاركها شقيقها سليمان في متابعة الوضع الصحي لوالدهما.

وكان الموسيقار محمد قد تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث خضع للرعاية الطبية ودخل العناية المركزة لعدة أيام، قبل أن تتحسن حالته ويغادر المستشفى متوجهاً إلى منزله.

وفي وقت سابق، كشف نجله المؤلف الموسيقي والموزع خالد سليمان أن حالة والده بدأت في التحسن، مشيراً إلى أن الأسرة كانت تنتظر نتائج التحاليل الطبية للاطمئنان بشكل أكبر على وضعه الصحي، والعمل على ضبط الأدوية بما يتناسب مع تطورات حالته.