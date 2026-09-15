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أحلام تشعل افتتاح قمة الإعلام العربي في دبي بأداء استثنائي
أحلام تشعل افتتاح قمة الإعلام العربي في دبي بأداء استثنائي
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أحلام تشعل افتتاح قمة الإعلام العربي في دبي بأداء استثنائي

فن و منوعات

2026-09-15 | 07:27
أحلام تشعل افتتاح قمة الإعلام العربي في دبي بأداء استثنائي
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Aljadeed
أحلام تشعل افتتاح قمة الإعلام العربي في دبي بأداء استثنائي

خطفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الأنظار خلال افتتاح الدورة الرابعة والعشرين من «قمة الإعلام العربي 2026» في دبي، بعدما قدّمت إطلالة فنية استثنائية أشعلت أجواء المسرح وحظيت بتفاعل واسع من الحاضرين.

وأطلّت أحلام على المسرح لتؤدي أغنية «أسمع صدى صوتك»، من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسط أجواء احتفالية تليق بافتتاح أحد أبرز التجمعات الإعلامية في المنطقة العربية.

وقدّمت أحلام الأغنية بإحساس لافت وأداء قوي، مردّدة كلماتها: «أنسى معك العزم والفكر واليأس»، لتضفي على انطلاقة القمة بُعداً فنياً وشعرياً خاصاً. كما تفاعل الحاضرون مع ظهورها، فيما انتشرت مقتطفات من العرض عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بصوتها وحضورها المسرحي واختيارها عملاً يحمل معاني الأمل والعزيمة.

وجاءت مشاركة «فنانة العرب» ضمن افتتاح القمة التي تقام من 15 إلى 17 سبتمبر/أيلول في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من نادي دبي للصحافة، وتجمع نخبة من الشخصيات الإعلامية والفكرية، إلى جانب قيادات المؤسسات الإعلامية وخبراء التكنولوجيا وصناعة المحتوى من مختلف الدول العربية.

وتشهد الدورة الرابعة والعشرون مشاركة أكثر من 400 متحدث من 23 دولة، وحضور ما يزيد على 10 آلاف إعلامي ومتخصص، ضمن برنامج واسع يضم جلسات حوارية ومنتديات متخصصة تناقش مستقبل الإعلام، والتحولات الرقمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، إضافة إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية العربية.

واستطاعت أحلام أن تحوّل لحظة الافتتاح إلى مشهد فني لافت جمع بين قوة الكلمة وجمال اللحن، مؤكدةً من جديد حضورها في المناسبات الوطنية والثقافية الكبرى، وقدرتها على ترك بصمتها الخاصة فوق المسرح.

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