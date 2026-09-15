أحدث إطلالة لـ عبدالله الرويشد تثير المخاوف .. غير قادر على المشي وحده !

سجّل الفنان عبدالله الرويشد أحدث ظهور علني له خلال مشاركته في حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للهيئة العامة للشباب والرياضة، الذي أُقيم بالتزامن مع الإعلان عن موسم للشباب والرياضة، وسط حضور رسمي وإعلامي واسع.



وخطف الرويشد الأنظار فور وصوله إلى المناسبة، إذ بدت عليه علامات التعب، وظهر مستعيناً بمرافقيه أثناء المشي، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه الذين تابعوا تطورات حالته الصحية خلال الفترة الماضية. وفي المقابل، استقبله الحاضرون بحرارة، معربين عن سعادتهم برؤيته مجدداً ومشاركته في هذه المناسبة الوطنية والشبابية البارزة.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع مصورة وثّقت ظهوره، وسط تفاعل واسع وتعليقات عبّر أصحابها عن قلقهم على حالته الصحية، بعدما بدا غير على المشي بمفرده، فيما تمنّى له محبوه استكمال رحلة التعافي واستعادة عافيته بالكامل والعودة إلى نشاطه الفني.