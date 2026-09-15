“زوجي وسندي ونبض قلبي”.. لورا خليل تستعيد ألم الفقد في ذكرى اربعين نجيب عقيقي

وأعلنت لورا خليل عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام” أنها ستُحيي قداس وجناز الأربعين لراحة نفس زوجها الراحل المقبل، مرفقة الإعلان برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن عمق حزنها واشتياقها لمن وصفته بـ”زوجي وسندي ونبض قلبي”.وكتبت خليل مستشهدة بآية دينية: “قال : أنا هو والحياة. من آمن بي وإن مات فسيحيا”، وأضافت: “ذكرى الأربعين لوفاة زوجي وسندي ونبض قلبي عقيقي”.ويُقام القداس يوم الأحد 20 أيلول/سبتمبر 2026 عند الساعة العاشرة صباحاً في كنيسة يسوع الملك، حيث تجتمع العائلة والمحبون لإحياء ذكرى الراحل.وكان نجيب قد توفي إثر حادث مأساوي في غانا، بعدما تعرض لصعقة كهربائية قوية نتيجة تسرّب كهربائي إلى مصدر للمياه أثناء وجوده في المكان، ما أدى إلى وفاته بشكل فوري.ورغم مرور أسابيع على رحيله، لا تزال لورا خليل تعبّر عن ألم فقدان شريك حياتها، مستعيدةً ذكرياته ومكانته الكبيرة في حياتها، في وداع جديد يؤكد حجم الصدمة التي تركها غيابه.