قلق على حياة ابني الأمير هاري و ميغان ماركل وفريقه الأمني يتدخل

يواجه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل سلسلة من التطورات المفاجئة بعد عودتهما إلى برفقة طفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، إذ بدأت الأزمة بقرار عاجل يتعلق بمدرسة الطفلين، قبل أن تمتد إلى توتر جديد مع قصر باكنغهام بسبب وضعهما داخل العائلة المالكة.



وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، اضطر دوق ودوقة ساسكس إلى نقل طفليهما إلى مدرسة أخرى، بعد يومين فقط من بدء العام الدراسي، بناءً على توصية مباشرة من الفريق الأمني المكلف حمايتهما.

وأوضح متحدث العائلة أن القرار جاء عقب مناقشات تناولت الترتيبات اليومية لنقل آرتشي وليليبت، بعدما تبيّن أن المسافة الفاصلة بين مقر إقامتهما والمدرسة، إلى جانب الازدحام المروري الكثيف خلال ساعات التوصيل والاصطحاب، يشكلان تحديًا أمام عناصر الحراسة.

وظهرت المشكلة بوضوح عندما واجه موكب الحماية، في أحد أيام الدراسة، صعوبة في الحفاظ على تماسك سياراته وسط حركة السير، ما أدى إلى ظهور ثغرات عملية لم تكن واضحة خلال المعاينة الأمنية الأولية للمدرسة قبل انطلاق العام الدراسي.

ورأى الفريق الأمني أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يجعل عملية تنقّل الطفلين أكثر تعقيدًا، فكانت التوصية بالبحث عن مدرسة أخرى تتمتع بموقع أكثر ملاءمة ويمكن تأمين الطريق إليها بصورة أفضل. وعلى إثر ذلك، اتخذ هاري وميغان قرار النقل بصورة سريعة، رغم أن آرتشي، البالغ من العمر 7 أعوام، وليليبت، البالغة 5 أعوام، كانا قد بدآ بالفعل فصلهما الدراسي الجديد.

وتزامنت هذه التطورات مع توتر جديد بين هاري وميغان وقصر باكنغهام، بعدما أصدر الأخير تعميمًا مفاجئًا أعاد فيه التأكيد على استمرار تصنيفهما عضوين غير عاملين في العائلة المالكة.

وبحسب مجلة «بيبول»، لم يكن الزوجان على علم مسبق بإرسال التعميم إلى الجهات الحكومية والمسؤولين الملكيين، إذ تلقى فريقهما نسخة منه قبل وقت قصير من تداوله علنًا، ما أثار استياءهما بسبب ارتباطه بوضعهما الرسمي وآلية التعامل معهما.

وجاء التعميم بتوجيه من الملك تشارلز لحسم التساؤلات بشأن احتمال استعادة الزوجين بعض مهامهما السابقة بعد عودتهما. إلا أن أكد أن وجودهما في لا يعني استئناف واجباتهما الملكية، وأن استخدام لقبي «صاحب السمو الملكي» و«صاحبة السمو الملكي» لا يزال معلّقًا في المراسلات والمناسبات الرسمية، رغم احتفاظهما بلقبي دوق ودوقة ساسكس.



