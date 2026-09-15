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تطورات الحالة الصحية لـ اليوتيوبر سارة ملص و زوجها زياد أبو شعر يوجه رسالة شكر
تطورات الحالة الصحية لـ اليوتيوبر سارة ملص و زوجها زياد أبو شعر يوجه رسالة شكر
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تطورات الحالة الصحية لـ اليوتيوبر سارة ملص و زوجها زياد أبو شعر يوجه رسالة شكر

فن و منوعات

2026-09-15 | 09:50
تطورات الحالة الصحية لـ اليوتيوبر سارة ملص و زوجها زياد أبو شعر يوجه رسالة شكر
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Aljadeed
تطورات الحالة الصحية لـ اليوتيوبر سارة ملص و زوجها زياد أبو شعر يوجه رسالة شكر

شهدت الحالة الصحية لليوتيوبر السورية سارة ملص تطورات مطمئنة، بعدما غادرت المستشفى عقب تعافيها من التهاب رئوي حاد استدعى نقلها إلى العناية المركزة.

وكشف زوجها زياد أبو شعر تفاصيل ما حصل، موضحاً أنهما توجها في البداية إلى المستشفى بهدف تلقي العلاج، إلا أن حرارة سارة بقيت مرتفعة ولم تستجب للعلاج، ما اضطرها إلى البقاء في المستشفى لمدة ثلاثة أيام لإجراء الفحوص اللازمة ومتابعة وضعها الصحي.
وخلال فترة وجودها في المستشفى، اكتشف الأطباء إصابتها بالتهاب رئوي حاد، الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ قرار بنقلها إلى العناية المركزة، حيث خضعت لمراقبة طبية دقيقة وتلقت العلاج اللازم إلى أن بدأت حالتها بالتحسن تدريجياً.
وبعد استقرار وضعها الصحي وتعافيها، سمح الأطباء لسارة ملص بمغادرة المستشفى والعودة إلى منزلها، وسط ارتياح واسع بين أفراد عائلتها ومتابعيها الذين عبّروا عن قلقهم عليها خلال أزمتها الصحية.
ووجّه زياد أبو شعر رسالة شكر إلى مستشفى الإمارات وجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي، معرباً عن امتنانه للرعاية والاهتمام اللذين حظيت بهما زوجته خلال فترة علاجها، كما شكر كل من اطمأن عليها وتمنى لها الشفاء.
 

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