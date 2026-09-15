حفل اصالة في سوريا مباشرة على شاشة الجديد .. وهذه التفاصيل

بعد عودة طال انتظارها إلى ، تستعدّ الفنانة للقاء جمهورها في في 17 أيلول من خلال حفلها الأول على أرض وطنها منذ 15 عاماً، في ليلة استثنائية تحمل الكثير من المشاعر والذكريات.

