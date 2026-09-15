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حفل اصالة في سوريا مباشرة على شاشة الجديد .. وهذه التفاصيل
حفل اصالة في سوريا مباشرة على شاشة الجديد .. وهذه التفاصيل
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حفل اصالة في سوريا مباشرة على شاشة الجديد .. وهذه التفاصيل

فن و منوعات

2026-09-15 | 15:14
حفل اصالة في سوريا مباشرة على شاشة الجديد .. وهذه التفاصيل
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Aljadeed
حفل اصالة في سوريا مباشرة على شاشة الجديد .. وهذه التفاصيل

بعد عودة طال انتظارها إلى سوريا، تستعدّ الفنانة أصالة نصري للقاء جمهورها في دمشق في 17 أيلول من خلال حفلها الأول على أرض وطنها منذ 15 عاماً، في ليلة استثنائية تحمل الكثير من المشاعر والذكريات.

وتواكب قناة "الجديد" هذا الحدث الفني المنتظر منذ الساعة السابعة مساءًا، ناقلةً إلى مشاهديها أجواء الحفل وأبرز محطاته وكواليسه، إلى جانب رصد تفاعل الجمهور السوري مع عودة أصالة إلى مسارح دمشق بعد سنوات طويلة من الغياب.

ومن المتوقّع أن يشهد الحفل لحظات مؤثرة، في لقاء طال انتظاره بين أصالة ومحبيها، ضمن أمسية تجمع الفن بالحنين وتفتح صفحة جديدة في علاقتها مع جمهورها السوري.

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