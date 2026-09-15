حفل اصالة في سوريا مباشرة على شاشة الجديد .. وهذه التفاصيل

شهدت الحالة الصحية لليوتيوبر السورية سارة ملص تطورات مطمئنة، بعدما غادرت المستشفى عقب تعافيها من التهاب رئوي حاد استدعى نقلها إلى العناية المركزة.
يواجه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل سلسلة من التطورات المفاجئة بعد عودتهما إلى بريطانيا برفقة طفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، إذ بدأت الأزمة بقرار عاجل يتعلق بمدرسة الطفلين، قبل أن تمتد إلى توتر جديد مع قصر باكنغهام بسبب وضعهما داخل العائلة المالكة.
سجّل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد أحدث ظهور علني له خلال مشاركته في حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للهيئة العامة للشباب والرياضة، الذي أُقيم بالتزامن مع الإعلان عن موسم الكويت للشباب والرياضة، وسط حضور رسمي وإعلامي واسع.