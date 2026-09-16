الظهور الأول لـ أصالة بعد عودتها إلى سوريا.. وابنتها شام الذهبي توثّق اللحظة

احتفلت شام الذهبي بعودة والدتها، الفنانة أصالة نصري، إلى استعدادًا لإحياء حفلها المنتظر يوم الخميس 17 أيلول، في أول لقاء غنائي يجمعها بجمهورها السوري في بعد غياب دام نحو 16 عامًا.



وشاركت شام متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» صورة ظهرت فيها داخل سيارة برفقة والدتها وزوجها، وأرفقتها بعبارة: «ورجعت أصالة عالشام»، في توثيق للحظات الأولى بعد وصول الفنانة إلى بلدها.

وتستعد أصالة لإحياء الحفل في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، ضمن ليلة تحمل عنوان «عودة الأصالة»، وسط تحضيرات فنية وتنظيمية مكثفة، بالتزامن مع انطلاق البروفات الخاصة بالأمسية.



وكانت تذاكر الحفل قد نفدت بالكامل في الثاني من طرحها للبيع، ليُرفع شعار «كامل العدد» قبل أيام من موعده، في مؤشر إلى حجم الحماسة الجماهيرية التي ترافق عودة أصالة إلى المسرح السوري.



ومن المقرر أن تقدّم أصالة خلال الحفل ألبومها السوري الجديد، الذي يضم 14 أغنية مستوحاة من التراث والفلكلور في مختلف المحافظات السورية، بمشاركة فرقة للرقص ترافقها في عدد من اللوحات الفنية.



ويتضمن برنامج الأمسية أيضًا أكثر من 15 أغنية مختارة من أرشيف أصالة، في حفل يُتوقع أن يمتد لأكثر من ثلاث ساعات، ويجمع بين أبرز أعمالها المعروفة ومشروعها الجديد المرتبط بالتراث الموسيقي السوري.