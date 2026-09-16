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كارول سماحة تلتقي بالرئيس اللبناني جوزاف عون والسيدة الأولى.. وهذا ما قالته
كارول سماحة تلتقي بالرئيس اللبناني جوزاف عون والسيدة الأولى.. وهذا ما قالته
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كارول سماحة تلتقي بالرئيس اللبناني جوزاف عون والسيدة الأولى.. وهذا ما قالته

فن و منوعات

2026-09-16 | 03:26
كارول سماحة تلتقي بالرئيس اللبناني جوزاف عون والسيدة الأولى.. وهذا ما قالته
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Aljadeed
كارول سماحة تلتقي بالرئيس اللبناني جوزاف عون والسيدة الأولى.. وهذا ما قالته

أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون، ونشرت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي وثّقت اللقاء.

وعلّقت سماحة على الصور قائلة: «تشرّفت بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون»، مضيفة: «تحدّثنا في أمور كثيرة، وإن شاء الله لبنان دائمًا بكون أفضل»، في رسالة عبّرت من خلالها عن تفاؤلها بمستقبل البلاد.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهور كارول سماحة، إذ عبّر متابعون عن سعادتهم بهذا اللقاء، متمنين لها دوام النجاح والتوفيق، فيما رحّب آخرون بعودتها إلى مشاركة تفاصيل نشاطاتها بعد فترة من الغياب عن منصات التواصل الاجتماعي.

على الصعيد الفني، كانت كارول سماحة قد أطلقت أخيرًا أغنية «يا حظي» عبر منصة «يوتيوب» ومختلف المنصات الموسيقية، بالتزامن مع طرح فيديو كليب استُخدمت في تنفيذه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت سماحة أن التكنولوجيا يمكن أن تشكّل أداة داعمة للإبداع الفني، من دون أن تكون بديلًا عن الفنان ودوره الأساسي في صناعة العمل.

أغنية «يا حظي» من كلمات محمد نصار، وتوزيع ألكسندر، فيما تولّى هاني محروس تنفيذ عمليتَي الميكس والماسترينغ، وحمل الجانب الإبداعي للعمل توقيع روجر غنطوس.
 
 

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