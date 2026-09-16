القضاء يحسم أزمة «رزق الهبل» لصالح كاملة أبو ذكرى.. والمنتجة مُلزمة باستكمال الفيلم

ويفتح القرار الباب أمام عودة فريق الفيلم إلى مواقع التصوير، بعد فترة من التوقف نتيجة الخلاف الذي اندلع بين المخرجة والمنتجة بشأن استكمال المشروع وتنفيذ الالتزامات الإنتاجية المتفق عليها.
وعبّرت كاملة أبو ذكرى عن ارتياحها للقرار، وقالت في تعليق مقتضب لموقع «ET بالعربي»: «الحمد لله، ربنا كبير»، من دون الكشف عن موعد استئناف التصوير أو الخطوات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.
وكانت أبو ذكرى قد أوضحت سابقًا أن الأزمة بدأت عقب تعرضها لوعكة صحية حادة في أثناء التصوير، إذ أصيبت بانفجار في أحد الشرايين ونزيف استدعى نقلها إلى المستشفى، ما تسبب بتعطيل يوم تصوير واحد.
وأكدت المخرجة أنها لجأت إلى محامٍ للمرة الأولى في حياتها للدفاع عن موقفها، مشيرةً إلى أن تدهور حالتها الصحية كان السبب الوحيد وراء توقف التصوير في ذلك اليوم.
وقالت كاملة أبو ذكرى: «تهمتي الوحيدة إني تعبت في وقت التصوير، وحصلي انفجار في شريان ونزيف استدعى نقلي إلى المستشفى»، لافتةً إلى أن خسارة يوم تصوير كانت محور الخلاف مع الجهة المنتجة.
وتترقب أسرة الفيلم حاليًا تحديد موعد العودة إلى التصوير واستكمال المشاهد المتبقية، تمهيدًا لإنجاز العمل الذي تشارك في بطولته منى زكي، فيما لم يُعلن حتى الآن موعد رسمي لطرحه في دور السينما.
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