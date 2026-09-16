دنيا سمير غانم ترد على انباء طلاقها وهذا ما كشفته عن وفاة والديها

ونفت بشكل قاطع المتداولة بشأن انفصالها عن رامي رضوان، مؤكدةً أن شائعة الطلاق لا تستند إلى أي واقعة حقيقية. وأوضحت أن عدم مشاركة تفاصيل حياتهما اليومية عبر يدفع بعض الصفحات إلى نشر التكهنات بهدف تحقيق المشاهدات والتفاعل.

وأشادت دنيا بزوجها، واصفةً إياه بأنه رجل مسؤول وعاقل، إلى جانب تمتعه بخفة الظل. كما أكدّت أنه أب مميز لابنتهما كايلا، وأنهما يتشاركان الرؤية نفسها بشأن تربيتها، لافتةً إلى أن والدها الراحل سمير غانم كان يلقبه بـ«البرنس».

وتحوّل اللقاء إلى لحظة شديدة التأثير عندما تحدثت دنيا عن فقدان والديها، إذ أكدت أن مشاعر الحزن والاشتياق لا تختفي مهما مرّ الوقت، وأن صور مرضهما لا تزال عالقة في ذاكرتها.

وأشارت إلى أن الاستماع إلى صوتيهما وتذكّر دعواتهما لها يخففان أحياناً من ألم الغياب، داعيةً الآباء إلى صناعة ذكريات جميلة مع أبنائهم لتبقى حاضرة معهم مستقبلاً.

وعن علاقتها بإيمي سمير غانم، قالت دنيا إنها لا تعتبرها شقيقة فقط، بل ابنتها وصديقتها المقرّبة أيضاً. وأوضحت أن رحيل والديهما جعلهما أكثر قرباً، وزاد من شعورهما بالمسؤولية تجاه بعضهما.

كما كشفت أن الانتقادات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحريف تصريحات الفنانين جعلاها تقلل من ظهورها الإعلامي، وتختار بعناية الحوارات التي تشارك فيها.

وعلى المستوى الفني، تترقب الجماهير عودة دنيا وإيمي إلى العمل معاً من خلال جزء ثانٍ من مسلسل «نيللي وشريهان»، والمقرر ضمن موسم 2027.