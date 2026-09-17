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أصالة تستعيد عود والدها الراحل في دمشق بلحظة مؤثرة
أصالة تستعيد عود والدها الراحل في دمشق بلحظة مؤثرة
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أصالة تستعيد عود والدها الراحل في دمشق بلحظة مؤثرة

فن و منوعات

2026-09-17 | 03:46
أصالة تستعيد عود والدها الراحل في دمشق بلحظة مؤثرة
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Aljadeed
أصالة تستعيد عود والدها الراحل في دمشق بلحظة مؤثرة

استعادت الفنانة السورية أصالة نصري آلة العود الخاصة بوالدها، الموسيقار الراحل مصطفى نصري، بعد 13 عاماً من احتفاظ أحد محال الشرقيات والأنتيك في دمشق القديمة بها، في لحظة عاطفية تزامنت مع عودتها إلى سوريا لإحياء حفلها المنتظر في العاصمة.

وكان صاحب محل «شرقيات البشائر» قد احتفظ بالعود طوال السنوات الماضية، رافضاً بيعه رغم قيمته، باعتباره أمانة تحمل ذكرى الراحل مصطفى نصري، إلى أن سنحت الفرصة لإعادته إلى ابنته.

ووثّق المحل، عبر حسابه على «إنستغرام»، لحظة تسليم العود إلى أصالة في ثاني أيام وصولها إلى دمشق، حيث ظهرت وهي تتفقده باهتمام وتأثر، برفقة زوجها فائق حسن، وابنها خالد الذهبي، ووالدتها، وعدد من أفراد عائلتها والمقرّبين منها.

وأظهر الفيديو إهداءً مكتوباً بالخط العربي على العود وموجهاً إلى مصطفى نصري، فيما دوّنت أصالة رسالة شكر بخط يدها إلى القائمين على المحل، تقديراً لحفاظهم على هذه القطعة طوال 13 عاماً.

وعبّرت أصالة عن امتنانها لهذه المبادرة، مؤكدةً القيمة المعنوية الكبيرة للعود، لارتباطه بوالدها وذكريات طفولتها وبدايات علاقتها بالموسيقى.

وحظيت لحظة استعادة العود بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بموقف صاحب المحل وحرصه على الاحتفاظ به وعدم التفريط فيه طوال هذه السنوات.

ومن المقرر أن تحيي أصالة حفلاً ضخماً في دمشق الليلة. تابعوا الحفل مباشرةً عبر شاشة «الجديد»، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً.

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