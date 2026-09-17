أحلام تفاجئ نجاة الصغيرة بإهداء غنائي مؤثر في أبوظبي وتعبّر عن سعادتها بلقائها

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تمت مشاركة منشور بواسطة Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)
تمت مشاركة منشور بواسطة Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)
تواصل الفنانة أصالة نصري بروفاتها المكثفة في صالة الفيحاء بدمشق، استعدادًا لحفلها المرتقب الذي يجمعها مجددًا بجمهورها السوري، بعد سنوات طويلة من الغياب.جرب تطبيقات التقويم
شاركت الممثلة السورية كاريس بشار في فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، المنعقدة في إمارة دبي، حيث كشفت موقفها من خوض تجربة تقديم البرامج التلفزيونية، على غرار عدد من زملائها في الوسط الفني.
استعادت الفنانة السورية أصالة نصري آلة العود الخاصة بوالدها، الموسيقار الراحل مصطفى نصري، بعد 13 عاماً من احتفاظ أحد محال الشرقيات والأنتيك في دمشق القديمة بها، في لحظة عاطفية تزامنت مع عودتها إلى سوريا لإحياء حفلها المنتظر في العاصمة.