أحلام تفاجئ نجاة الصغيرة بإهداء غنائي مؤثر في أبوظبي وتعبّر عن سعادتها بلقائها

فاجأت الفنانة الفنانة القديرة الصغيرة خلال لقائهما في إمارة أبوظبي، وقدّمت لها أغنية «أكثر من أول أحبك» إهداءً خاصاً، وسط أجواء حملت الكثير من التقدير والامتنان.



وجاء اللقاء على هامش وجود الصغيرة في أبوظبي لتكريمها بجائزة «شخصية العام الثقافية»، ضمن فعاليات جائزة الشيخ زايد للكتاب، تقديراً لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في الأغنية .



ونشرت عبر حسابها على «إنستغرام» صورة جمعتها بنجاة الصغيرة، معبّرةً عن سعادتها الكبيرة بلقائها، وعلّقت قائلةً: «لا يمكن وصف سعادتي بمقابلتها، فهي قامة فنية كبيرة».



وحظيت اللحظات التي جمعت النجمتين بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ أشاد المتابعون بمبادرة أحلام وبالتقدير الذي أظهرته تجاه واحدة من أبرز رموز الغناء .