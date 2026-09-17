بعد شهور من الجدل.. يارا السكري تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي

وجاء الإعلان خلال جلسة حوارية جمعت يارا السكري وأحمد العوضي مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، ضمن جلسة حملت عنوان "عصر جديد في صناعة الدراما "، حيث تم التطرق إلى طبيعة العلاقات التي تنشأ بين النجوم خلال الأعمال الفنية.

وردّت يارا السكري على سؤال نيشان حول حقيقة العلاقات بين الفنية، قائلة إن "أغلب الثنائيات على الشاشة كان بينهم حاجة حقيقية"، في إشارة اعتبرها الحاضرون تأكيداً على وجود علاقة تجمعها بأحمد العوضي، ليتوجه نيشان بالتهنئة إليهما أمام الجمهور.

وكانت ارتباط يارا السكري وأحمد العوضي قد بدأت بالانتشار بعد تعاونهما في مسلسل "علي كلاي"، حيث لفت ظهورهما المتكرر معاً الأنظار، قبل أن تتزايد التكهنات حول وجود علاقة تجمعهما خارج إطار العمل الفني.

وسبق أن نفى العوضي وجود علاقة بينهما، مؤكداً احترامه للناقدة مها متبولي التي تحدثت عن وجود انسجام بينهما، قبل أن يأتي التصريح الأخير ليعيد فتح الحديث عن علاقتهما أمام الجمهور.

ويستعد أحمد العوضي ويارا السكري للظهور مجدداً معاً في مسلسل " الديب"، المقرر ضمن موسم دراما 2027، بعد مشاركتهما السابقة في مسلسل "حق عرب"، في تعاون جديد ينتظره الجمهور.