صدمة في عالم الموسيقى.. رحيل بن ساندرز نجم "ذا فويس" بعد العثور عليه في بحيرة

وعُثر على جثة ساندرز داخل بحيرة Rijkerswoerdse Plassen قرب مدينة ، حيث أعلنت شرطة شرق انتشال الجثمان يوم 15 سبتمبر/أيلول، مؤكدة أن التحقيقات الأولية استبعدت وجود شبهة جنائية وراء الحادث، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن السبب المباشر للوفاة.

ونعى شقيقه الأصغر دين ساندرز الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابه على منصة " "، مستعيداً ذكرياتهما معاً، ومعبّراً عن حجم الصدمة التي خلفها رحيل شقيقه المفاجئ. وأشار إلى أن بن لم يكن مجرد شقيق بالنسبة له، بل كان شريكاً في الحياة والعمل، إذ أسسا معاً صالون الوشم الخاص بهما Tattoo Saunders.

وأكد دين أن شقيقه سيبقى حاضراً في ذاكرته، مشيراً إلى أن السنوات الـ43 التي جمعتهما شكّلت جزءاً أساسياً من حياته، وأن فقدانه غيّر نظرته للكثير من الأمور، خصوصاً ما يتعلق بالموسيقى والحياة.

ويُعد بن ساندرز اسماً بارزاً في تاريخ برامج المواهب الغنائية، بعدما توّج بلقب الموسم الأول من " of " عام 2011، وهي النسخة التي شكّلت انطلاقة السلسلة العالمية الشهيرة "The Voice" التي انتشرت لاحقاً في العديد من الدول حول .

وبعد فوزه باللقب، أصدر ساندرز ألبومين غنائيين هما "You Thought You Knew Me By Now" عام 2011 و"Heart & Soul" عام 2012، ليترك بصمة مرتبطة ببداية واحدة من أشهر تجارب المسابقات الغنائية في العالم.

ورغم ابتعاده نسبياً عن الأضواء في السنوات ، بقي اسم بن ساندرز مرتبطاً بمرحلة تأسيسية مهمة في تاريخ برنامج "The Voice"، فيما شكّل خبر وفاته المفاجئة صدمة لمحبي البرنامج والموسيقى في هولندا والعالم.