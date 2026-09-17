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صدمة في عالم الموسيقى.. رحيل بن ساندرز نجم &quot;ذا فويس&quot; بعد العثور عليه في بحيرة
صدمة في عالم الموسيقى.. رحيل بن ساندرز نجم "ذا فويس" بعد العثور عليه في بحيرة
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صدمة في عالم الموسيقى.. رحيل بن ساندرز نجم "ذا فويس" بعد العثور عليه في بحيرة

فن و منوعات

2026-09-17 | 08:22
صدمة في عالم الموسيقى.. رحيل بن ساندرز نجم "ذا فويس" بعد العثور عليه في بحيرة
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Aljadeed
صدمة في عالم الموسيقى.. رحيل بن ساندرز نجم "ذا فويس" بعد العثور عليه في بحيرة

خيّم الحزن على الساحة الفنية العالمية بعد الإعلان عن وفاة المغني الهولندي بن ساندرز، أول فائز بلقب برنامج "the voice of Holland"، عن عمر ناهز 43 عاماً، في حادثة مفاجئة أثارت حالة من الصدمة بين محبيه وزملائه.

وعُثر على جثة ساندرز داخل بحيرة Rijkerswoerdse Plassen قرب مدينة أرنهيم الهولندية، حيث أعلنت شرطة شرق هولندا انتشال الجثمان يوم 15 سبتمبر/أيلول، مؤكدة أن التحقيقات الأولية استبعدت وجود شبهة جنائية وراء الحادث، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن السبب المباشر للوفاة.

ونعى شقيقه الأصغر دين ساندرز الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، مستعيداً ذكرياتهما معاً، ومعبّراً عن حجم الصدمة التي خلفها رحيل شقيقه المفاجئ. وأشار إلى أن بن لم يكن مجرد شقيق بالنسبة له، بل كان شريكاً في الحياة والعمل، إذ أسسا معاً صالون الوشم الخاص بهما Tattoo Saunders.

وأكد دين أن شقيقه سيبقى حاضراً في ذاكرته، مشيراً إلى أن السنوات الـ43 التي جمعتهما شكّلت جزءاً أساسياً من حياته، وأن فقدانه غيّر نظرته للكثير من الأمور، خصوصاً ما يتعلق بالموسيقى والحياة.

ويُعد بن ساندرز اسماً بارزاً في تاريخ برامج المواهب الغنائية، بعدما توّج بلقب الموسم الأول من "the voice of holland" عام 2011، وهي النسخة التي شكّلت انطلاقة السلسلة العالمية الشهيرة "The Voice" التي انتشرت لاحقاً في العديد من الدول حول العالم.

وبعد فوزه باللقب، أصدر ساندرز ألبومين غنائيين هما "You Thought You Knew Me By Now" عام 2011 و"Heart & Soul" عام 2012، ليترك بصمة مرتبطة ببداية واحدة من أشهر تجارب المسابقات الغنائية في العالم.

ورغم ابتعاده نسبياً عن الأضواء في السنوات الأخيرة، بقي اسم بن ساندرز مرتبطاً بمرحلة تأسيسية مهمة في تاريخ برنامج "The Voice"، فيما شكّل خبر وفاته المفاجئة صدمة لمحبي البرنامج والموسيقى في هولندا والعالم.

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