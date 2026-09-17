سامح حسين يدخل الرعاية المركزة بعد أزمة صحية مفاجئة

وكشف الفنان لـ"ET بالعربي" أن خضع لعملية جراحية خلال فترة وجوده في المستشفى، موضحًا أنه كان يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة خلال الأيام الماضية، ما استدعى تدخلاً طبياً لمتابعة وضعه.

وأضاف عزب أن زوجة سامح ترافقه داخل المستشفى وتتابع حالته، مشيرًا إلى أن الفنان لم يكن يرغب في الإعلان عن أزمته الصحية، رغبةً منه في عدم إثارة قلق جمهوره ومحبيه.

وبعد انتشار صور له من داخل المستشفى، علم الجمهور بتعرضه لوعكة صحية، ليتفاعل عدد كبير من المتابعين بالدعاء له بالشفاء العاجل.

، يتابع الدكتور ، نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية لسامح حسين بشكل مستمر عبر الهاتف، بسبب وجوده خارج مصر خلال الفترة الحالية.

ويخضع الفنان حاليًا للرعاية الطبية وسط متابعة من عائلته وأصدقائه وزملائه في الوسط الفني، الذين يحرصون على الاطمئنان على حالته الصحية.