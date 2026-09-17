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سامح حسين يدخل الرعاية المركزة بعد أزمة صحية مفاجئة
سامح حسين يدخل الرعاية المركزة بعد أزمة صحية مفاجئة
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سامح حسين يدخل الرعاية المركزة بعد أزمة صحية مفاجئة

فن و منوعات

2026-09-17 | 08:56
سامح حسين يدخل الرعاية المركزة بعد أزمة صحية مفاجئة
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Aljadeed
سامح حسين يدخل الرعاية المركزة بعد أزمة صحية مفاجئة

تعرض الفنان المصري سامح حسين لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث خضع لفحوصات وإجراءات طبية لمتابعة حالته الصحية وتحديد أسباب الوعكة التي ألمّت به.

وكشف الفنان أيمن عزب لـ"ET بالعربي" أن سامح حسين خضع لعملية جراحية خلال فترة وجوده في المستشفى، موضحًا أنه كان يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة خلال الأيام الماضية، ما استدعى تدخلاً طبياً لمتابعة وضعه.

وأضاف عزب أن زوجة سامح حسين ترافقه داخل المستشفى وتتابع حالته، مشيرًا إلى أن الفنان لم يكن يرغب في الإعلان عن أزمته الصحية، رغبةً منه في عدم إثارة قلق جمهوره ومحبيه.

وبعد انتشار صور له من داخل المستشفى، علم الجمهور بتعرضه لوعكة صحية، ليتفاعل عدد كبير من المتابعين بالدعاء له بالشفاء العاجل.

من جهته، يتابع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية لسامح حسين بشكل مستمر عبر الهاتف، بسبب وجوده خارج مصر خلال الفترة الحالية.

ويخضع الفنان حاليًا للرعاية الطبية وسط متابعة من عائلته وأصدقائه وزملائه في الوسط الفني، الذين يحرصون على الاطمئنان على حالته الصحية.

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