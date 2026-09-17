أصالة تكشف أمنيتها بإحياء حفل جماهيري ضخم في حمص

كشفت الفنانة أصالة نصري عن أمنيتها بإحياء حفل جماهيري ضخم في أحد ملاعب مدينة حمص، معبّرةً عن حبها الكبير لأهل مدينتها واشتياقها للغناء أمامهم، وذلك بالتزامن مع عودتها إلى بعد غياب استمر نحو 15 عاماً.





وجاء تصريح أصالة خلال لقائها السوري محمد الصالح ووزير والرياضة محمد حامض، على هامش استعداداتها لإحياء حفلها المنتظر «عودة الأصالة» في صالة الفيحاء بدمشق.



وقالت أصالة في تصريح خاص لقناة «السورية» إن السوريين وحدهم ما زالوا ينادونها بـ«الآنسة أصالة»، وكأنها لا تزال طفلة، في إشارة إلى خصوصية العلاقة التي تجمعها بجمهورها السوري وارتباطها العاطفي ببلدها وذكريات بداياتها الفنية.



كما عبّرت عن شوقها الكبير إلى مدينة حمص وأهلها، كاشفةً عن رغبتها في إقامة حفل جماهيري واسع داخل أحد ملاعب المدينة، لتلتقي جمهورها الحمصي بعد سنوات طويلة من الغياب.



ويأتي حديث أصالة قبل إحيائها حفل «عودة الأصالة» في صالة الفيحاء بدمشق، والذي يمثّل أول لقاء فني لها مع جمهورها السوري بعد غياب دام نحو 15 عاماً، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع بعودتها إلى الغناء على المسارح .