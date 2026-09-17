وزير الثقافة السوري يكشف موقفاً إنسانياً لأصالة.. باعت مجوهراتها لمساعدة سوريا

وخلال تصريحات تلفزيونية، تحدث عن ارتباط ببلدها، مؤكداً أنها قدّمت نموذجاً للفنان الذي يحافظ على صلته بوطنه في الظروف الصعبة. وقال إن أصالة "كانت في يوم من الأيام تبيع مجوهراتها لتساعد بلدها "، واصفاً إياها بأنها فنانة ذات موقف، ومشيداً بما اعتبره دعماً قدمته لبلدها.

وجاءت تصريحات الوزير بالتزامن مع عودة إلى لإحياء حفلها المنتظر تحت عنوان "عودة الأصالة"، طويلة من الغياب عن المسارح ، وسط اهتمام واسع من جمهورها الذي يترقب هذه الإطلالة.

وتحظى أصالة بمكانة خاصة لدى الجمهور السوري والعربي، إذ تمتد مسيرتها الفنية لعقود، قدمت خلالها عدداً كبيراً من الأعمال الغنائية التي حققت انتشاراً واسعاً، كما ارتبط اسمها بعدد من المواقف والتصريحات المتعلقة بعلاقتها ببلدها.

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها، في ليلة تستعيد فيها حضورها أمام جمهورها السوري، بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات في دمشق.

ويقام الحفل في صالة الفيحاء بالعاصمة السورية، وسط أجواء احتفالية وترقب كبير لهذه العودة الفنية التي ينتظرها محبو أصالة منذ سنوات.