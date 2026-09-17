سامر رضوان يدعم عودة أصالة إلى سوريا: وجودنا اليوم موقف أكثر من كونه استمتاعاً

وفي لقاء مع مراسلة "الجديد" من موقع الحفل، تحدث عن أهمية عودة إلى المسرح السوري، معتبرًا أن حضورها يمثل أكثر من مجرد متابعة لحفل فني.

وقال رضوان: "أصالة لا تستحق الدعم، نحن نأخذ منها ذكاءها وكيف استطاعت أن تستمر 30 عاماً نجمة"، مضيفًا أن وجوده في الحفل يأتي للتأكيد على دعم عودة إلى موقعها الطبيعي في مجالات الفن والثقافة.

وأضاف: "أنا هنا لأقول إن الدعوات الساذجة والسخيفة التي تريد أن تبقي سوريا في قعر البئر يجب أن تُجابه بقوة"، مشددًا على أن سوريا يجب أن تستعيد حضورها وتعود لتصدّر الفن والمسرح والسينما.

وختم رضوان بالتأكيد على أن المشاركة في حفل أصالة تحمل رسالة تتجاوز الجانب الفني، قائلاً إن الحضور هو "موقف أكثر من كونه استمتاعاً بحفل".