نوار بلبل يحتفل بعودة أصالة إلى سوريا: "رحل الأسد ورجعت اصالة "

وقال بلبل، خلال لقاء حصري مع «الجديد» على السجادة الحمراء قبيل انطلاق الحفل: «رجعت اصالة ورحل .. عودتها تعني لي الكثير. أخيراً رجعتي يا الحلوة ويا صولا الثائرة، رجعتي غصب عنه»، معبّراً عن سعادته بهذه العودة التي وصفها بالمهمة على المستويين الفني والوطني.

وتطرّق إلى الحملات التي طالبت بإلغاء الحفل والجدل الذي أثارته بشأن مصير الحريات في ، معتبراً أن تلك المواقف صدرت عن أصوات فردية لا تعبّر عن موقف الدولة أو التوجّه العام تجاه الحفل.

وأكد بلبل أن سقف الحريات في سوريا الجديدة بات «من دون حدود»، داعياً الفنانين السوريين في الخارج إلى عدم الخوف والعودة إلى بلدهم، وقال: «إذا أرادوا العودة فأهلاً وسهلاً، هناك 17 منفذاً للدخول، وإذا أرادوا الخروج فهناك 17 منفذاً أيضاً»، مشدداً على أن سوريا أصبحت لجميع السوريين.

وكان نوار بلبل من أوائل الفنانين الواصلين إلى حفل أصالة في صالة الفيحاء. كان قد دافع عن اختيار الصالة لاستضافة الحفل، موضحاً أنها المكان الأنسب نظراً لقدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجمهور، مقارنةً بالمسارح المغلقة.