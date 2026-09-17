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نوار بلبل يحتفل بعودة أصالة إلى سوريا: &quot;رحل الأسد ورجعت اصالة &quot;
نوار بلبل يحتفل بعودة أصالة إلى سوريا: "رحل الأسد ورجعت اصالة "
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نوار بلبل يحتفل بعودة أصالة إلى سوريا: "رحل الأسد ورجعت اصالة "

فن و منوعات

2026-09-17 | 14:28
نوار بلبل يحتفل بعودة أصالة إلى سوريا: "رحل الأسد ورجعت اصالة "
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Aljadeed
نوار بلبل يحتفل بعودة أصالة إلى سوريا: "رحل الأسد ورجعت اصالة "

عبّر الفنان السوري نوار بلبل عن حماسه الكبير لعودة الفنانة أصالة نصري إلى سوريا وإحيائها حفل «عودة الأصالة» في صالة الفيحاء بدمشق، بعد غياب استمر نحو 15 عاماً.

وقال بلبل، خلال لقاء حصري مع «الجديد» على السجادة الحمراء قبيل انطلاق الحفل: «رجعت اصالة ورحل الأسد.. عودتها تعني لي الكثير. أخيراً رجعتي يا صولا الحلوة ويا صولا الثائرة، رجعتي غصب عنه»، معبّراً عن سعادته بهذه العودة التي وصفها بالمهمة على المستويين الفني والوطني.

وتطرّق إلى الحملات التي طالبت بإلغاء الحفل والجدل الذي أثارته بشأن مصير الحريات في سوريا، معتبراً أن تلك المواقف صدرت عن أصوات فردية لا تعبّر عن موقف الدولة أو التوجّه العام تجاه الحفل.

وأكد بلبل أن سقف الحريات في سوريا الجديدة بات «من دون حدود»، داعياً الفنانين السوريين في الخارج إلى عدم الخوف والعودة إلى بلدهم، وقال: «إذا أرادوا العودة فأهلاً وسهلاً، هناك 17 منفذاً للدخول، وإذا أرادوا الخروج فهناك 17 منفذاً أيضاً»، مشدداً على أن سوريا أصبحت اليوم لجميع السوريين.

وكان نوار بلبل من أوائل الفنانين الواصلين إلى حفل أصالة في صالة الفيحاء. كان قد دافع عن اختيار الصالة لاستضافة الحفل، موضحاً أنها المكان الأنسب نظراً لقدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجمهور، مقارنةً بالمسارح المغلقة.

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