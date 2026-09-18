وفاة نجمة «العشق الممنوع» غولشن تونجر عن 81 عاماً بعد صراع مع سرطان الدماغ

وأعلنت جهات فنية وثقافية تركية وفاتها مساء الخميس 17 أيلول 2026، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بسرطان الدماغ في مرحلته الرابعة.

وُلدت تونجر في مدينة أضنة عام 1945، وبدأت مسيرتها الاحترافية على خشبة المسرح عام 1968، قبل أن تتنقل بين السينما والتلفزيون والإذاعة والدوبلاج والتدريس الأكاديمي.

وحصدت الراحلة خلال مشوارها جوائز فنية عدة عن أدوارها السينمائية، كما عملت خلف الكواليس في مجالات الإخراج والإدارة الفنية والإنتاج.

ورغم تنوع مسيرتها، بقي حضورها بشخصية «آرسن هانم» راسخاً في ذاكرة الجمهور ، الذي استعاد صورها ومشاهدها من «العشق الممنوع» عقب انتشار خبر رحيلها.