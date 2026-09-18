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يارا السكري تحسم الجدل حول علاقتها بأحمد العوضي: &quot;مقولتش حب&quot;
يارا السكري تحسم الجدل حول علاقتها بأحمد العوضي: "مقولتش حب"
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يارا السكري تحسم الجدل حول علاقتها بأحمد العوضي: "مقولتش حب"

فن و منوعات

2026-09-18 | 02:42
يارا السكري تحسم الجدل حول علاقتها بأحمد العوضي: "مقولتش حب"
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Aljadeed
يارا السكري تحسم الجدل حول علاقتها بأحمد العوضي: "مقولتش حب"

حسمت الفنانة يارا السكري الجدل الذي أثارته تصريحاتها الأخيرة بشأن طبيعة علاقتها بالفنان أحمد العوضي، مؤكدةً أنها لم تتحدث عن وجود قصة حب بينهما، بل قصدت الصداقة والتناغم الفني الذي يجمعهما.

وقالت السكري في مقطع فيديو نشره الإعلامي نيشان عبر حسابه على «إنستغرام»: «أنا مقولتش بحب، متقولنيش كلام مقلتوش. أنا قلت فيه حاجة حقيقية ممكن تكون صداقة أو كيمياء، والكيمياء بيني وبين العوضي 20 من 10».

وكانت تصريحات يارا خلال ندوة جمعتها بالعوضي ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي في دبي قد أثارت تفسيرات متباينة، بعدما أشارت إلى أن نجاح بعض الثنائيات الفنية قد يرتبط بوجود حالة حقيقية من التناغم والمشاعر بين الفنانين.

وبالتزامن مع الجدل، نفى مصدر مقرّب من أحمد العوضي وجود علاقة عاطفية بينهما، موضحاً أن ما يجمعهما لا يتجاوز الصداقة والتفاهم الفني.

ويستعد أحمد العوضي ويارا السكري للتعاون للمرة الثالثة في مسلسل «سلطان الديب»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027، بعد اجتماعهما سابقاً في مسلسلي «فهد البطل» و«علي كلاي».

 
 
 

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