يارا السكري تحسم الجدل حول علاقتها بأحمد العوضي: "مقولتش حب"

وقالت السكري في مقطع فيديو نشره الإعلامي نيشان عبر حسابه على «إنستغرام»: «أنا مقولتش بحب، متقولنيش كلام مقلتوش. أنا قلت فيه حاجة حقيقية ممكن تكون صداقة أو كيمياء، والكيمياء العوضي 20 من 10».

وكانت تصريحات يارا خلال ندوة جمعتها بالعوضي ضمن فعاليات قمة الإعلام في دبي قد أثارت تفسيرات متباينة، بعدما أشارت إلى أن نجاح بعض الفنية قد يرتبط بوجود حقيقية من التناغم والمشاعر بين الفنانين.

وبالتزامن مع الجدل، نفى مصدر مقرّب من العوضي وجود علاقة عاطفية بينهما، موضحاً أن ما يجمعهما لا يتجاوز الصداقة والتفاهم الفني.

ويستعد أحمد العوضي ويارا السكري للتعاون للمرة الثالثة في مسلسل « الديب»، المقرر خلال موسم رمضان 2027، بعد اجتماعهما سابقاً في مسلسلي «فهد البطل» و«علي كلاي».