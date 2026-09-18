يارا السكري تحسم الجدل حول علاقتها بأحمد العوضي: "مقولتش حب"

وقالت السكري في مقطع فيديو نشره الإعلامي نيشان عبر حسابه على «إنستغرام»: «أنا مقولتش بحب، متقولنيش كلام مقلتوش. أنا قلت فيه حاجة حقيقية ممكن تكون صداقة أو كيمياء، والكيمياء بيني وبين العوضي 20 من 10».
وكانت تصريحات يارا خلال ندوة جمعتها بالعوضي ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي في دبي قد أثارت تفسيرات متباينة، بعدما أشارت إلى أن نجاح بعض الثنائيات الفنية قد يرتبط بوجود حالة حقيقية من التناغم والمشاعر بين الفنانين.
وبالتزامن مع الجدل، نفى مصدر مقرّب من أحمد العوضي وجود علاقة عاطفية بينهما، موضحاً أن ما يجمعهما لا يتجاوز الصداقة والتفاهم الفني.
ويستعد أحمد العوضي ويارا السكري للتعاون للمرة الثالثة في مسلسل «سلطان الديب»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027، بعد اجتماعهما سابقاً في مسلسلي «فهد البطل» و«علي كلاي».
أعلنت النجمة البريطانية ميلي بوبي براون وزوجها جيك بونجيوفي استقبال طفلهما الثاني عن طريق التبني، لتصبح عائلتهما مؤلفة من أربعة أفراد بعد أكثر من عام على دخولهما عالم الأبوة.
قضت محكمة جنح مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، الخميس 17 أيلول، بحبس عبدالله رئيس، شقيق الفنانة المصرية رنا رئيس، عاماً مع الشغل، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وسلاح أبيض.
تفاعل عدد من نجوم الفن السوريين مع الحفل الذي أحْيته الفنانة أصالة نصري في دمشق، إيذاناً بعودتها إلى الغناء في بلادها بعد غياب تجاوز 15 عاماً، في ليلة امتزجت فيها الدموع بالموسيقى والرسائل السياسية.