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أصالة تعود إلى مسرح سوريا بعد 15 عاماً.. انحناءة مؤثرة وكلمة عفوية لجمهورها
أصالة تعود إلى مسرح سوريا بعد 15 عاماً.. انحناءة مؤثرة وكلمة عفوية لجمهورها
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أصالة تعود إلى مسرح سوريا بعد 15 عاماً.. انحناءة مؤثرة وكلمة عفوية لجمهورها

فن و منوعات

2026-09-17 | 16:22
أصالة تعود إلى مسرح سوريا بعد 15 عاماً.. انحناءة مؤثرة وكلمة عفوية لجمهورها
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Aljadeed
أصالة تعود إلى مسرح سوريا بعد 15 عاماً.. انحناءة مؤثرة وكلمة عفوية لجمهورها

شهد حفل «عودة الأصالة» في صالة الفيحاء بدمشق لحظات مؤثرة، مع إطلالة الفنانة أصالة نصري على جمهورها السوري للمرة الأولى بعد غياب دام 15 عاماً.

ودخلت أصالة إلى الحفل على وقع أغنيتها «سورية جنة»، قبل أن تصعد إلى المسرح وتنحني لثوانٍ تحيةً للحاضرين، وسط تصفيق حار وتفاعل جماهيري كبير.

وفي مستهل الحفل، وجّهت أصالة كلمة مؤثرة إلى جمهورها، عبّرت خلالها عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى الغناء في بلدها. ولم تخلُ كلمتها من العفوية، إذ مازحت الحاضرين قائلةً: «كل شوي رح دلّعكن»، لتقابل عبارتها بمزيد من التصفيق والهتافات.

وجسّدت هذه اللحظات مشاعر الشوق التي رافقت عودة أصالة إلى المسرح السوري، في ليلة حملت طابعاً فنياً وعاطفياً خاصاً.

 

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