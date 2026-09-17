أصالة تعود إلى مسرح سوريا بعد 15 عاماً.. انحناءة مؤثرة وكلمة عفوية لجمهورها

ودخلت أصالة إلى الحفل على وقع أغنيتها «سورية جنة»، قبل أن تصعد إلى المسرح وتنحني لثوانٍ تحيةً للحاضرين، وسط تصفيق حار وتفاعل جماهيري كبير.
وفي مستهل الحفل، وجّهت أصالة كلمة مؤثرة إلى جمهورها، عبّرت خلالها عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى الغناء في بلدها. ولم تخلُ كلمتها من العفوية، إذ مازحت الحاضرين قائلةً: «كل شوي رح دلّعكن»، لتقابل عبارتها بمزيد من التصفيق والهتافات.
وجسّدت هذه اللحظات مشاعر الشوق التي رافقت عودة أصالة إلى المسرح السوري، في ليلة حملت طابعاً فنياً وعاطفياً خاصاً.
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
عبّر الفنان السوري نوار بلبل عن حماسه الكبير لعودة الفنانة أصالة نصري إلى سوريا وإحيائها حفل «عودة الأصالة» في صالة الفيحاء بدمشق، بعد غياب استمر نحو 15 عاماً.
حضر الكاتب السوري سامر رضوان حفل أصالة نصري في صالة الفيحاء بدمشق، وكان من أوائل الحاضرين في ليلة "عودة الأصالة" بعد غياب الفنانة عن بلدها لأكثر من 15 عاماً.
كشف وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح عن موقف إنساني للفنانة أصالة نصري، مشيراً إلى أنها قامت في إحدى الفترات ببيع بعض مجوهراتها الشخصية بهدف تقديم المساعدة لبلدها سوريا.