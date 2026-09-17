أصالة تعود إلى مسرح سوريا بعد 15 عاماً.. انحناءة مؤثرة وكلمة عفوية لجمهورها

ودخلت إلى الحفل على وقع أغنيتها « جنة»، قبل أن تصعد إلى المسرح وتنحني لثوانٍ تحيةً للحاضرين، وسط تصفيق حار وتفاعل جماهيري كبير.

وفي مستهل الحفل، وجّهت أصالة مؤثرة إلى جمهورها، عبّرت خلالها عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى الغناء في بلدها. ولم تخلُ كلمتها من العفوية، إذ مازحت الحاضرين قائلةً: «كل شوي رح دلّعكن»، لتقابل عبارتها بمزيد من التصفيق والهتافات.

وجسّدت هذه اللحظات مشاعر الشوق التي رافقت عودة أصالة إلى المسرح السوري، في ليلة حملت طابعاً فنياً وعاطفياً خاصاً.