الجمهور يقاطع حفل اصالة بسبب بشار الاسد .. هتافات عالية وهذه كانت ردة فعلها

وهتف الجمهور خلال الحفل: «ما في للأبد.. سقط بشار الأسد»





قبل أن تتوقف أصالة مرة أخرى على وقع هتاف «يلعن روحك يا حافظ»، وسط تفاعل واسع داخل صالة الفيحاء الرياضية.

وتصدّر ردّ فعل أصالة المشهد، إذ استمعت إلى الهتافات قبل أن تتوجه إلى الجمهور بعفوية قائلةً: «الله يحفظلي ياكن ويعطيكن كل الأيام الجاية».

جمهور الثورة أصالة نصري ينشد بصوت واحد:



«يلعن روحك يا حافظ»



هتافٌ وُلد في ساحات الثورة ، وما زال حاضرًا في ذاكرة السوريين حتى .#أصالة_نصري #صفحة_الثورة_السورية #RevSyria pic.twitter.com/4LayFgDSPJ — The Syrian Revolution 2011 الثورة السورية (@RevSyria) September 18, 2026

وأضافت مخاطبة السوري والعربي: «ما في شباب بيستحقوا قد الشباب والسوري.. بتستحقوا كل شي حلو. راقيين ومهذبين وطيبين وطموحين»، متمنيةً لهم أياماً أجمل بعد كل ما عانوه خلال السنوات الماضية.

وجاءت هذه اللحظات خلال الحفل الأول لأصالة في بعد غياب دام نحو 15 عاماً، والذي حمل اسم «عودة الأصالة» وأقيم برعاية وزارة الثقافة السورية.

وكانت أصالة قد وصفت عودتها إلى دمشق بأنها بمثابة «ولادة جديدة»، مؤكدةً أنها فقدت الأمل في العودة إلى مدينتها، وأن الموسيقى تمثل بالنسبة إليها وسيلةً للتعافي من أوجاع السنوات الماضية.