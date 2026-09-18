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الجمهور يقاطع حفل اصالة بسبب بشار الاسد .. هتافات عالية وهذه كانت ردة فعلها
الجمهور يقاطع حفل اصالة بسبب بشار الاسد .. هتافات عالية وهذه كانت ردة فعلها
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الجمهور يقاطع حفل اصالة بسبب بشار الاسد .. هتافات عالية وهذه كانت ردة فعلها

فن و منوعات

2026-09-18 | 03:12
الجمهور يقاطع حفل اصالة بسبب بشار الاسد .. هتافات عالية وهذه كانت ردة فعلها
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Aljadeed
الجمهور يقاطع حفل اصالة بسبب بشار الاسد .. هتافات عالية وهذه كانت ردة فعلها

تحوّل حفل الفنانة السورية أصالة نصري في دمشق إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أوقف عدد من الحاضرين الغناء ورددوا هتافات سياسية ضد الرئيس السابق بشار الأسد ووالده حافظ الأسد.

 

وهتف الجمهور خلال الحفل: «ما في للأبد.. سقط بشار الأسد»

قبل أن تتوقف أصالة مرة أخرى على وقع هتاف «يلعن روحك يا حافظ»، وسط تفاعل واسع داخل صالة الفيحاء الرياضية.

وتصدّر ردّ فعل أصالة المشهد، إذ استمعت إلى الهتافات قبل أن تتوجه إلى الجمهور بعفوية قائلةً: «الله يحفظلي ياكن ويعطيكن كل الأيام الجاية».

وأضافت مخاطبة الشباب السوري والعربي: «ما في شباب بيستحقوا قد الشباب العربي والسوري.. بتستحقوا كل شي حلو. راقيين ومهذبين وطيبين وطموحين»، متمنيةً لهم أياماً أجمل بعد كل ما عانوه خلال السنوات الماضية.

وجاءت هذه اللحظات خلال الحفل الأول لأصالة في سوريا بعد غياب دام نحو 15 عاماً، والذي حمل اسم «عودة الأصالة» وأقيم برعاية وزارة الثقافة السورية.

وكانت أصالة قد وصفت عودتها إلى دمشق بأنها بمثابة «ولادة جديدة»، مؤكدةً أنها فقدت الأمل في العودة إلى مدينتها، وأن الموسيقى تمثل بالنسبة إليها وسيلةً للتعافي من أوجاع السنوات الماضية.

 

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