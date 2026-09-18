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ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي يستقبلان طفلهما الثاني بالتبني: &quot;مرحباً أيها الصغير&quot;
ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي يستقبلان طفلهما الثاني بالتبني: "مرحباً أيها الصغير"
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ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي يستقبلان طفلهما الثاني بالتبني: "مرحباً أيها الصغير"

فن و منوعات

2026-09-18 | 04:54
ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي يستقبلان طفلهما الثاني بالتبني: "مرحباً أيها الصغير"
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Aljadeed
ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي يستقبلان طفلهما الثاني بالتبني: "مرحباً أيها الصغير"

أعلنت النجمة البريطانية ميلي بوبي براون وزوجها جيك بونجيوفي استقبال طفلهما الثاني عن طريق التبني، لتصبح عائلتهما مؤلفة من أربعة أفراد بعد أكثر من عام على دخولهما عالم الأبوة.

وأكد الثنائي الخبر عبر منشور مشترك على «إنستغرام»، شاركا من خلاله أول صورة لطفلهما الجديد، وظهر فيها أفراد العائلة وهم يمسكون بيده، وأرفقاها بتعليق: «مرحباً أيها الصغير».

وبحسب تقارير صحافية، فإن الطفل صبي، فيما اختار الزوجان عدم الكشف عن اسمه أو موعد انضمامه إلى العائلة، في إطار حرصهما على إبقاء حياة طفليهما بعيداً عن الأضواء.

وكانت ميلي وجيك قد أعلنا في آب 2025 استقبال طفلتهما الأولى بالتبني، مؤكدين حينها رغبتهما في خوض تجربة الأبوة والأمومة بخصوصية وسلام.

وسبق لميلي أن تحدثت عن تعلقها بفكرة التبني منذ طفولتها، مؤكدةً أن هذا الخيار كان دائماً جزءاً من أحلامها، من دون أن تستبعد إمكانية إنجاب أطفال في المستقبل، وقالت: «التبني هو الحب، والتبني إلى الأبد».

 
 
 

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