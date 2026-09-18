ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي يستقبلان طفلهما الثاني بالتبني: "مرحباً أيها الصغير"

وأكد الثنائي الخبر عبر منشور مشترك على «إنستغرام»، شاركا من خلاله أول صورة لطفلهما الجديد، وظهر فيها أفراد العائلة وهم يمسكون بيده، وأرفقاها بتعليق: «مرحباً أيها الصغير».
وبحسب تقارير صحافية، فإن الطفل صبي، فيما اختار الزوجان عدم الكشف عن اسمه أو موعد انضمامه إلى العائلة، في إطار حرصهما على إبقاء حياة طفليهما بعيداً عن الأضواء.
وكانت ميلي وجيك قد أعلنا في آب 2025 استقبال طفلتهما الأولى بالتبني، مؤكدين حينها رغبتهما في خوض تجربة الأبوة والأمومة بخصوصية وسلام.
وسبق لميلي أن تحدثت عن تعلقها بفكرة التبني منذ طفولتها، مؤكدةً أن هذا الخيار كان دائماً جزءاً من أحلامها، من دون أن تستبعد إمكانية إنجاب أطفال في المستقبل، وقالت: «التبني هو الحب، والتبني إلى الأبد».
قضت محكمة جنح مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، الخميس 17 أيلول، بحبس عبدالله رئيس، شقيق الفنانة المصرية رنا رئيس، عاماً مع الشغل، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وسلاح أبيض.
تفاعل عدد من نجوم الفن السوريين مع الحفل الذي أحْيته الفنانة أصالة نصري في دمشق، إيذاناً بعودتها إلى الغناء في بلادها بعد غياب تجاوز 15 عاماً، في ليلة امتزجت فيها الدموع بالموسيقى والرسائل السياسية.
تحوّل حفل الفنانة السورية أصالة نصري في دمشق إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أوقف عدد من الحاضرين الغناء ورددوا هتافات سياسية ضد الرئيس السابق بشار الأسد ووالده حافظ الأسد.