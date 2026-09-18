ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي يستقبلان طفلهما الثاني بالتبني: "مرحباً أيها الصغير"

تفاعل عدد من نجوم الفن السوريين مع الحفل الذي أحْيته الفنانة أصالة نصري في دمشق، إيذاناً بعودتها إلى الغناء في بلادها بعد غياب تجاوز 15 عاماً، في ليلة امتزجت فيها الدموع بالموسيقى والرسائل السياسية.



